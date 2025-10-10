Românii își rezervă porcii de Crăciun încă din octombrie. Cât va costa anul acesta un kilogram de carne.

Deși mai sunt două luni până la Crăciun, în gospodăriile din satele românești agitația a început deja.

Porcii crescuți tradițional sunt la mare căutare, iar mulți fermieri anunță că nu mai au animale disponibile pentru vânzare.

Totul se face pe baza de rezervare, iar locurile sunt limitate.

Tot mai mulți români, în special din mediul urban, aleg să cumpere porcul „în viu”, direct din curțile gospodarilor, pentru a avea garanția calității și gustului autentic. Rezervările au început din timp, iar plata unui avans de câteva sute de lei a devenit o practică obișnuită.

În satul Rontău din județul Bihor, Dorel Pașcalău, crescător cu experiență, are aproximativ 20 de porci, dar spune că majoritatea sunt deja „promiși”.

Hrăniți cu cereale, cartofi fierți și fără concentrate, animalele sunt apreciate pentru carnea lor gustoasă și sănătoasă. „Porumbul l-am cumpărat cu 1,4 lei kilogramul, totul e natural.

De aceea carnea are gustul acela adevărat de sărbătoare”, afirmă fermierul, conform Antena 3 CNN și stiripesurse.

Cât costă kilogramul de carne de porc

Prețurile au rămas similare cu cele de anul trecut, între 15 și 17 lei pe kilogram de carne, dar nu este exclus ca ele să crească în apropierea sărbătorilor, din cauza costurilor tot mai ridicate cu furajele.

Rasele autohtone precum Mangalița, Bazna sau Duroc sunt cele mai căutate, fiind apreciate pentru textura cărnii și grăsimea de calitate.

Totodată, oferta este limitată, în special din cauza efectelor pestei porcine africane, care a redus semnificativ numărul de porci din fermele mici. „Exemplarele crescute ca pe vremuri devin tot mai rare. Cererea e mare, dar nu mai facem față”, spun producătorii.

Mulți cumpărători preferă să rezerve acum porcul, care va fi sacrificat în gospodăria vânzătorului, conform tradiției, chiar înainte de Crăciun.