Conflict între doi elevi, într-o școală din Timișoara.

La data de 09 octombrie 2025, ora 10:25, polițiștii Secției 1 Timișoara au fost sesizați de către medicul de gardă al unei unități medicale despre faptul că un minor, în vârstă de 13 ani, s-a prezentat la spital întrucât ar fi fost agresat în incinta școlii.

Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au identificat minorul, elev în clasa a VII-a la o unitate de învățământ din Timișoara, care în zilele de 3 și 8 octombrie 2025, în timpul pauzelor, ar fi fost agresat fizic de către un coleg de 15 ani din clasa a VIII-a.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, cercetările fiind continuate pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii incidentului, urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.

Totodată, în cursul zilei de astăzi, polițiștii din cadrul Biroului Siguranță Școlară s-au deplasat la unitatea de învățământ, unde au desfășurat activități de prevenire, discutând cu elevii despre respectul reciproc și modalitățile de gestionare pașnică a conflictelor între elevi.

CITEȘTE ȘI: Poli Timișoara a pierdut dramatic la Cugir