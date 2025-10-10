Atenționare de călătorie pentru Italia: Grevă pe aeroporturile Roma Fiumicino și Ciampino.

Ministerul Afacerilor Externe a emis vineri o atenționare de călătorie pentru Italia, unde luni ar urma să aibă loc o grevă a personalului aeroporturilor internaționale din Roma Fiumicino și Ciampino.

MAE informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Italia asupra faptului că luni, 13 octombrie 2025, în intervalul orar 12.00-16.00, va fi organizată o grevă a personalului angajat în cadrul aeroporturilor internaționale Roma Fiumicino și Roma Ciampino.

În acest context, sunt posibile perturbări ale serviciilor aeroportuare – check-in și controale de securitate, precum și perturbări ale traficului aerian, cu posibile întârzieri pentru unele zboruri.

MAE recomandă cetățenilor români să verifice periodic site-urile oficiale ale aeroporturilor, precum și cele ale companiilor aeriene, pentru a se informa din timp cu privire la orice întârzieri, anulări sau modificări ale zborurilor.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Roma: +39 06 835 233 44; +39 06 835 233 52; +39 06 835 233 58; +39 06 835 233 56; +39 06 835 233 69; +39 06 835 233 71; +39 06 835 233 74, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

Totodată, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție și următoarele linii telefonice de urgență în funcție de regiune:

* Consulatul General al României la Roma: +39 34 514 739 35;

* Consulatul General al României la Milano: +39 36 610 814 44;

* Consulatul General al României la Bologna: +39 32 480 351 71;

* Consulatul General al României la Torino: +39 33 875 681 34;

* Consulatul General al României la Trieste: +39 34 088 216 88;

* Consulatul General al României la Bari: +39 33 460 422 99;

* Consulatul României la Catania: +39 32 096 531 37.

(sursa: Mediafax)