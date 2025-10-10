Recomandări de weekend ale Asociației Visit Timiș – Festivalul Papricașului, Vinului și Țuicii de la Buziaș, Zilele Comunei Jamu Mare.

Revenim cu o nouă recomandare de sfârșit de săptămână pentru toți cei care, poate, încă nu și-au făcut planuri sau nu știu ce se mai întâmplă prin județul nostru. Dacă săptămâna trecută v-am trimis să savurați mâncăruri tradiționale la Giarmata Vii și Dudeștii Vechi, să știți că sezonul ceaunelor e departe de a fi gata!

Fără să mai pierdem vremea – cât încă ține cu noi – în acest weekend, Visit Timiș vă recomandă alte două festivaluri gastronomice de referință pentru vestul țării. Este vorba despre Festivalul Papricașului, Vinului și Țuicii de la Buziaș și Concursul Ceaunelor de la Jamu Mare.

Festivalul Papricașului, Vinului și Țuicii de la Buziaș – 2025

Festivalul de la Buziaș va avea loc într-un cadru natural, lângă Parcul Central, renumit pentru colonadele sale și pentru aerul puternic ionizat, despre care se spune că are efecte tămăduitoare unice în Europa. Nu putem garanta sută la sută pentru efectele ionilor din aer, dar vă putem garanta că o porție de papricaș cald și un pahar de răchie sau vin sigur vor alunga orice stres adunat de-a lungul săptămânii.

Zeci de maeștri bucătari se vor întrece pentru premiul de „cel mai gustos papricaș al festivalului”, iar cramele de pe Dealurile Silagiului vor scoate din beciuri cele mai bune vinuri. Nici micii producători locali nu se vor lăsa mai prejos — chiar dacă nu a fost un an ideal pentru recolta de prune, răchia va fi pusă la loc de cinste, în această „sfântă treime bănățeană” denumită Festivalul Papricașului, Vinului și Țuicii.

Ca orice festival de prestigiu care se respectă, de la Buziaș nu poate lipsi muzica. Atmosfera va fi întreținută de o suită de artiști – de la interpreți de muzică populară și ansambluri folclorice, până la trupa Direcția 5.

În continuare, programul pe zile și ore:

Sâmbătă, 11 octombrie:

De la ora 15:00, vor urca pe scenă soliștii: Mircea Cârțișorean, Costel Bambu, Leonard Stoian, Thea Ploscariu, Miriam Stan, Beatrice Chipereanu, Mario Raul Cazac și Patric Pop.

Urmează apoi spectacolele ansamblurilor folclorice: „Florile Satului” din Criciova, „Sorocul” din Racovița, „Boldureanca” și „Făgețeana”.

De la ora 18:00, atmosfera se va încinge pe ritmurile formațiilor de muzică ușoară:

Exploziv Band, Loredana Ponoarean, Springtime Band și Cu Asar.

Duminică, 12 octombrie:

De la ora 12:30, vizitatorii sunt invitați la degustarea papricașului și la festivitatea de premiere a concursului culinar.

De la ora 13:00, scena se va umple din nou de voie bună, cu un spectacol și mai mare de folclor bănățean susținut de: Vasile Conea, Adrian Stanca, Dana Gruescu, Ciprian Pop, Maria Milu-Sorescu, Luminița Safta, Dorinel Gavriluț Pârvoni, Ramona Ilieși Drăgan, Daria Drăgan, Sebastian Râmnenanțu, Roxana Todorescu, Aissia Ungureanu, Daria Pană, Daria Mioc, Anca Maria Trif, Alex Micșescu, Rareș Drăgătoiu, Ionuț Moraru, Darius Hegheș, Iris Mihan, Anda Ionică și Anda Seracin

Pe scenă vor urca și ansamblurile: „Ghiocelul” din Giroc, „Boldureanca” din Boldur, „Izvorașul” din Buziaș și „Arădeana” din Arad.

Festivalul Papricașului, Vinului și Țuicii de la Buziaș se va încheia într-o notă de sărbătoare, cu un concert al trupei Direcția 5, de la ora 20:00.

Evenimentul este sprijinit de Visit Timiș și organizat de Primăria și Casa de Cultură Buziaș, în parteneriat cu Asociația pentru Dezvoltarea Zonei Buziaș și Asociația Culturală Izvorașul Buziaș.

Zilele Comunei Jamu Mare – 2025

Al doilea eveniment de pe lista noastră se află la o oră de mers cu mașina din Timișoara, chiar la granița de sud a județului. Este vorba despre Concursul Ceaunelor de la Jamu Mare, organizat în cadrul Zilelor Comunei.

Sărbătoarea are loc duminică, 12 octombrie, începând cu ora 10:00, la Căminul Cultural din Jamu Mare.

Pe lângă concursul de gătit, spectatorii se vor bucura și de un spectacol folcloric susținut de interpreții Larisa Murariu și Dorian Rain.

Dacă nu ați mai trecut prin zonă, Jamu Mare este înconjurat de terenuri agricole, livezi și păduri mici, ideale pentru plimbări, fotografie și picnicuri. În apropiere, la doar câțiva kilometri, se află Lunca Moraviței, o zonă protejată din sudul Banatului, unde pot fi observate păsări migratoare și specii rare de plante.

Prima atestare documentară a localității datează din 1335, sub denumirea de Zam, iar în perioada habsburgică, satul a fost reorganizat și populat cu coloniști germani, maghiari și sârbi, alături de populația românească locală.

De asemenea, la Jamu Mare se află și Conacul Petala, declarat monument istoric, care i-a aparținut generalului Vintilă Petala din Clopodia. Clădirea a fost ridicată în 1840 în stil baroc, apoi refăcută în stil neoclasic

Localitatea păstrează și astăzi urme arhitecturale ale caselor șvăbești, cu fațade colorate și grădini generoase, ce dau satului un farmec aparte.

Și pentru că fiecare eveniment local contribuie la consolidarea identității gastronomice și culturale a regiunii, trebuie menționat că manifestarea de la Jamu Mare este cofinanțată de Consiliul Județean Timiș prin programul TimCultura 2025, în contextul candidaturii Banatului la titlul de Regiune Gastronomică Europeană 2028

Asta a fost tot, ne vedem prin județ, nu uitați să Visit(ați) Timiș(ul).

