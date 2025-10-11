Femeie surprinsă aruncând saci cu deșeuri într-o parcare de pe un drum național din Timiș

Încă o persoană a fost surprinsă de camerele de supraveghere aruncând patru saci mari cu deșeuri în parcarea de pe DN 6, la Izvin, deșeuri care, evident, nu au fost strânse în urma unei călătorii.

Imaginile au fost transmise către Poliția Recaș, iar persoana va fi sancționată conform legii.

Reamintim prevederile OG nr. 43/1997, actualizată în 2024, care stipulează la art. 43: „Pe drumurile publice sunt interzise aruncarea și depozitarea deșeurilor în zona de siguranță a drumurilor și podurilor, precum și în locurile de parcare, oprire și staționare, altele decât cele provenite din oprirea sau staționarea participanților la trafic.” Parcările NU sunt rampe de gunoi!„, este mesajul DRDP Timișoara.

Sursa foto: DRDP Timișoara

