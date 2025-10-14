Rectorul UPT, despre ponderea mică a absolvenților de studii superioare

Natalitatea în scădere și dezinteresul pentru continuarea studiilor sunt două cauze majore care impactează negativ piața muncii.

În 2024, România a înregistrat cele mai puține nașteri din ultimii 40 de ani – sub 150.000, iar proiecțiile demografice indică același trend descendent pentru următorii 10-15 ani, spun reprezentanții Universității Politehnica Timișoara, aspect care ”va afecta direct capacitatea universităților de a forma specialiști în domenii esențiale pentru dezvoltarea țării”.

„2025 a fost un an mai deosebit pentru că în urmă cu 13 ani a fost introdusă clasa zero, ceea ce a făcut ca unii părinți să aleagă direct clasa întâi, iar alții clasa zero pentru copiii lor.

A rezultat o promoție mare anul trecut și una mică în acest an. Problema principală este că în doi-trei ani vom intra pe o pantă descendentă care nu își va mai reveni.

În ultimii 5 ani avem o scădere accelerată a natalității, care a făcut ca în unele județe să ajungem la 35% natalitate comparabil cu 1990.

Cum acest lucru nu poate fi reparat în anii următori va trebui să investim mai mult în educație, în prevenirea abandonului școlar și universitar, dar și să devenim mai atractivi la nivel internațional”, a declarat Florin Drăgan, rectorul UPT.

Cum populația școlară este în continuă scădere, iar continuarea studiilor după liceu este influențată de mai mulți factori, printre care nivelul scăzut de trai, Universitatea Politehnica Timișoara a intensificat în ultimii ani măsurile de reducere a abandonului universitar, prin proiecte finanțate din fonduri europene și guvernamentale, dar și prin inițiative proprii, pentru a furniza în continuare absolvenți specialiști pe piața muncii (ex: consiliere psihologică, tutorat, burse sociale, parteneriate cu mediul economic pentru integrarea mai rapidă pe piața muncii).

„Dacă ne uităm pe date, vedem că în 2024 erau 544.000 de studenți și aproape 600.000 de elevi de liceu. Numărul de beneficiari ai proiectelor de tipul Primul Student din Familie este de doar 2%, ceea ce este extrem de puțin.

Impactul este mult prea mic față de nevoile tinerilor. Pentru a reduce cu adevărat abandonul universitar, aceste programe trebuie extinse și adaptate la realitățile fiecărei regiuni.

Universitățile cunosc cel mai bine nevoile studenților lor și pot implementa soluții eficiente, dacă au resursele necesare”, a precizat Florin Drăgan.