Colonoscopii gratuite la Spitalul “Dr. Victor Babeș” din Timișoara. Procedura permite depistarea precoce a cancerului de colon

Unul din opt cazuri de cancer diagnosticate la nivel mondial este reprezentat de cancerul de colon. În România, statisticile sunt îngrijorătoare: peste 12.000 de pacienți sunt diagnosticați, anual, cu această afecțiune.Este a doua cauză de mortalitate prin boli oncologice în țara noastră, deși acest cancer poate fi prevenit și tratat cu succes, dacă este descoperit la timp.

Depistarea precoce face diferența între viață și moarte. Atunci când boala este identificată într-un stadiu incipient, șansele de supraviețuire ajung la aproape 85%. Din păcate, mai mult de jumătate dintre pacienți ajung la medic în faze avansate ale bolii, când opțiunile terapeutice sunt limitate. Investigația se poate face fie în scop de screening, fie de diagnostic.

„Pacienții care au peste 45 de ani, cu sau fără simptomatologie digestivă, respectiv 40 de ani, care au în familie o rudă de gradul 1 deja diagnosticată cu un cancer colorectal, au indicație de colonoscopie. Cei care prezintă tulburări de tranzit, constipație, balonări, tulburări abdominale, un scaun cu sânge sau un scaun negru au indicație de colonoscopie. Cei care prezintă un sindrom anemic, anemie feriprivă, trebuie să își facă o asemenea investigație”, spune dr. Diana Nicoleta Popițiu – medic primar gastroenterolog Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș Timișoara.

Investigația, care se realizează în cadrul Ambulatoriului Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș”, este gratuită, fiind decontată prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate, în baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la medicul specialist.

Examinarea este realizată de o echipă multidisciplinară care include, pe lângă medicul gastroenterolog, și un medic ATI, responsabil cu monitorizarea și siguranța pacientului pe durata procedurii.

„Cu un tub flexibil, care are aproximativ 2 metri, prevăzut cu o cameră în capăt, se pătrunde prin orificiul anal la nivelul colonului, se străbate întreg traiectul colonului, până în ultima porțiune. În timp real se transmit imagini pe un monitor, imagini ce sunt apoi interpretate. Dacă se decelează polipi, aceștia sunt rezecați cu ajutorul unui electrocauter. Dacă este observată o tumoră sau modificări la nivelul colonului, se preiau mai multe fragmente de biopsie, care apoi sunt trimise la laboratorul de anatomie patologică al spitalului pentru stabilirea unui diagnostic de certitudine.

Pacienților care sunt diagnosticați cu cancer colorectal li se face o stadializare a bolii, iar apoi sunt îndrumați spre investigații de tip imagistic, computer tomograf sau RMN, tot în cadrul unității sanitare”, spune dr. Diana Nicoleta Popițiu.

Pregătirea pacientului pentru colonoscopie:

Cu 3 zile înainte de investigație:

-Evitați alimentele bogate in fibre – semințe, legume crude, fructe cu coaja, cereale integrale

-Nu consumați alimente colorate intens (sfecla, fructe de pădure, alimente cu coloranți)

-Alegeți mâncăruri ușoare: supe limpezi, carne fiarta sau la grătar, pâine alba, paste simple, orez.

Cu 24 de ore înainte:

-Dieta lichida clara: apa, ceai slab, cafea fără lapte, sucuri limpezi fără pulpa, supa strecurata.

-Evitați lichidele roșii sau violet (pot fi confundate cu sânge in timpul examinării)

-Nu mai consumați alimente solide.

Pregătirea intestinului

Trebuie consumata o soluție speciala de pregătire intestinala (laxativ) conform instrucțiunilor primite, intr-o singura doza sau in doua etape, in seara de dinainte si in dimineața investigației.

In ziua colonoscopiei

-Nu mâncați si nu beți nimic cu 4-6 ore înainte de procedura.

-Daca urmați tratamente cronice (hipertensiune, diabet, anticoagulante), informați medicul in prealabil.