Angajatori de TOP Timișoara: 1.500 de joburi și 40 de companii. Pe 24-25 octombrie la CRAFT

Piața muncii din România este remodelată de tehnologiile de inteligență artificială care creează numeroase oportunități, dar aduc și provocări semnificative atât pentru angajatori, cât și pentru angajați.

Potrivit unei analize interne Catalyst Solutions, peisajul locurilor de muncă în inteligență artificială din România este dominat de roluri tehnice (peste 55%), precum inginer software/ML, data scientist și MLOps, iar Timișoara se evidențiază ca un centru AI în plină dezvoltare, imediat după București și Cluj-Napoca.

În contextul acestei creșteri, Angajatori de TOP Timișoara, cel mai mare eveniment de carieră din Banat, dedică în această toamnă o secțiune specială „AI & Digital Transformation”.

Pe 24-25 octombrie 2025, la CRAFT, 40 de companii de top vor prezenta 1.500 de locuri de muncă, inclusiv în domeniul AI. Pe lângă oportunitățile profesionale și ocazia de a se conecta cu potențialii angajatori, vizitatorii vor avea șansa să acceseze 6 servicii de consiliere în carieră.

Timișoara își consolidează poziția de pol tehnologic regional, după București și Cluj-Napoca, pe o piață AI dinamică și în creștere.

Timișoara ocupă 10% din piață, cu prezența unor jucători importanți, consolidând poziția de pol tehnologic regional. Pe locul 2 se află Cluj-Napoca cu 20% din oferte, iar pe prima poziție este

București/Ilfov care concentrează 55% din totalul ofertelor AI, consolidându-și poziția de hub tehnologic național.

Sectorul AI/ML Engineering & Software Development conduce detașat piața cu aproximativ 35% din posturile disponibile, urmat de Data Science & Data Engineering (20%) și pozițiile emergente în Content, Training & Annotation (20%). Cererea crescută vizează atât abilități tehnice precum Python, machine learning frameworks, cloud & MLOps, cât și competențe legate de Generative AI și AI compliance. Există și o pondere semnificativă de joburi non-tehnice (cum ar fi annotation, content și QA – aproximativ 20%), oferind oportunități și candidaților fără background tehnic.

Angajatori de TOP Timișoara – Punctul de întâlnire pentru cei care sunt în căutarea unui job

Pe 24-25 octombrie 2025, la CRAFT, 40 de companii de top vor prezenta 1.500 de locuri de muncă – de la poziții entry, middle și senior, până la stagii de practică și internshipuri. În plus, participanții pot interacționa cu peste 100 de experți în resurse umane și pot stabili conexiuni valoroase pentru cariera lor.

Pe lângă oportunitățile profesionale și ocazia de a se conecta cu potențialii angajatori, vizitatorii vor avea șansa să acceseze cele 6 servicii de consiliere în carieră.

Carieră în IT: Pentru cei care vor să înceapă o carieră în domeniul IT sau au deja experiență și își doresc mai mult.

Mamici: din nou la Job: Perioada de tranziție poate fi una plină de satisfacții profesionale, dar și dificilă deoarece noile mămici trebuie să învețe cum să echilibreze responsabilitatea de la job cu cea de acasă.

Reconversia profesională: Care este setul de skill-uri & calificări suplimentare sau complet noi pentru cei care vor să schimbe domeniului de activitate? Ce provocări pot aparea?

Negocierea salarială: Care sunt cele mai bune strategii care pot fi aplicate în timpul negocierii salariale?

CV Scoring: Participanții vor afla de la un specialist HR ce notă primește CV-ul și ce pași pot urma pentru a-l îmbunătăți.

Kickstart your career: trainee, internship & entry level jobs. Alegerile făcute după terminarea studiilor pot dicta întreg parcursul profesional, așa că, e important ca deciziile să aibă la bază un plan de dezvoltare clar conturat.

Printre companiile care au confirmat prezența se numără: The Acces Group, Schaeffler Romania, Allianz Services, tbi bank, Hamilton, Deltatel, futurenet, Allianz Partners, Horizon Consulting, Fundatia Judeteana pentru Tineret Timis, Continental, Medici fara Frontiere, Neologis Medical, Prospera Consulting, CyberNest, Autonom, AJOFM Timis

Participarea la Angajatori de TOP Timișoara este gratuită în baza CV-ului Barcode.

Mai multe detalii pe Hipo.ro