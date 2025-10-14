Medicul Singh, acuzat de luare de mită, se poate întoarce în sala de operații.

Tribunalul Timiș a decis, la cererea DNA Timișoara, să înlocuiască măsura arestului preventiv cu control judiciar pe o perioadă de 60 de zile pentru fostul manager al spitalului din Caransebeș, acuzat de luare de mită!

Bhupinder Singh nu-și mai poate exercita atribuțiile de manager, însă nu are nicio restricție în a opera din nou pe Compartimentul de Chirurgie Plastică, acolo unde a reușit de-a lungul anilor intervenții chirurgicale de excepție.

„Admite cererea formulată de Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Timişoara. Înlocuieşte măsura arestului la domiciliu luată faţă de inculpatul S. B., cu măsura preventivă a controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, începând cu data rămânerii definitive a prezentei încheieri. Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul S. B. trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; b) să informeze de îndată Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Timişoara cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la I.P.J. Caraş-Severin – Serviciul de Investigaţii Criminale – Biroul de Supraveghere Judiciară, conform programului de supraveghere întocmit de aceştia sau ori de câte ori este chemat; d) să nu se apropie de suspectul D. I., de numiţii B. C. şi O. V. P. D., de martorii T. P., M.A., M.D., P. M. D., şi să nu comunice cu aceştia direct sau indirect, pe nicio cale; e) să nu exercite profesia/meseria/activitatea în exercitarea căreia a săvârşit infracţiunile reţinute în sarcină, respectiv de manager al Spitalului Municipal de Urgenţă Caransebeş. Atrage atenţia inculpatului că în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. ”, se arată în decizia de luni a magistraților de la Tribunalul Timiș.

Cum e puțin spre deloc probabil ca DNA să mai conteste decizia de luni 13 octombrie, chirurgul Bhupinder Singh poate reveni în sala de operație chiar din această săptămână, a notat caon.ro.

Reamintim că procurorii DNA spun că Singh i-ar fi promis un contract de lucrări la spital unui om de afaceri (consilier județean de Caraş-Severin) în schimbul unei sume de 250.000 de lei.