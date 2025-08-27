Poli pierde cu Dinamo în prelungiri, 2:3, și ratează calificarea în grupele Cupei României

Sport
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Poli pierde cu Dinamo în prelungiri, 2:3, și ratează calificarea în grupele Cupei României.

Miercuri după-amiază, pe stadionul Electrica, echipa antrenată de Dan Alexa a condus în două rânduri, 1:0 și 2:1, bucureștenii (CS Dinamo, din Liga a II-a, antrenor Florin Bratu) reușind să egaleze de fiecare dată în momente cheie și să dea lovitura de grație la ultima fază importantă a meciului (min. 120)!

La finalul timpului regulamentar, scorul a fost 1:1.

Marcatori: ‘39, Paul Pedro; ’92, Haiduc / – ’90+3, Uleia; ‘115, 120+1, Anghel

Stadionul Electrica a fost plin până la refuz, iar peste 4.500 de oameni au urmărit meciul pe YouTube.

Cealaltă echipă timișeană implicată în competiție, CSC Dumbrăviţa, s-a calificat în grupele Cupei României, după 2:1 cu FC Bihor.

