PNL Timiș întinde o mână către USR Plus

Semnal de deblocare a neînțelegerilor dintre PNL și USR Plus: Alin Nica, președintele interimar al PNL Timiș, a anunțat că va susține numirile lui Ruben Lațcău (USR) și Cosmin Tabără (PNL) în funcțiile de viceprimari ai Timișoarei.

”PNL va face ceea ce trebuie pentru cetățenii Timișoarei. Vom vota astăzi cei doi viceprimari PNL și USR Plus și așteptăm în continuare ca partenerii noștri să semneze protocolul administrativ asupra căruia am convenit și pe care eu l-am semnat în urmă cu o lună de zile. Poziția noastră este una deschisă, așa că haideți să ne apucăm de treabă. Actele de politicianism meschin sau atacurile politice nu își au rostul. Sperăm ca această mână pe care noi, PNL, o întindem către USR Plus să fie receptatp pozitiv și să facă și ei acelașu lucru în toate UAT-urile din județ”, a transmis Alin Nica.