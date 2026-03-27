Percheziții la DSU. Surse: Telefonul lui Raed Arafat, ridicat de procurori

Vineri au loc percheziții la sediul Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU). Surse au declarat pentru Observator că telefonul lui Raed Arafat ar fi fost ridicat de procurori în timpul percheziţiilor.

Într-o reacție pentru Observator, șeful DSU, Raed Arafat, nu a dorit să ofere detalii despre acțiune, precizând că este vorba un dosar care vizează fapte, nu persoane.

„O să ieșim cu un comunicat. Este IN REM (n.red. ancheta), este în analiză, nu am ce să comentez până nu vedem despre ce este vorba. Nu o să comentez, o să ieșim cu un comunicat”, a declarat Raed Arafat pentru Observator.

