Crima de la Cenei lasă urme adânci…

Polițiștii Secției 2 Rurale Săcălaz au fost sesizați, recent, de către o femeie de 39 de ani (mama unuia dintre făptuitorii omorului de la Cenei), cu privire la faptul că, în timp ce se deplasa pe strada Teilor din Cenei, ar fi fost lovită cu palma în zona feței de către un bărbat de 66 de ani (bunicul minorului ucis), a transmis IPJ Timiș.

În urma probatoriului administrat, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, ulterior magistrații dispunând măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile cu monitorizare electronică.

Vă reamintim că, pe 19 ianuarie 2026, Mario Berinde, un băiat de 15 ani din Cenei, județul Timiș, a fost ucis de trei colegi. A fost lovit repetat cu o toporișcă și un cuțit. Cadavrul a fost incendiat, apoi îngropat în spatele unei grădini. Trupul a fost dezgropat de polițiști pe 21 ianuarie. Crima fusese plănuită cu aproximativ o lună înainte.