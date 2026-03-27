Europarlamentarul Nicu Ștefănuță și rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea, au inaugurat la UVT primul birou de afaceri europene dedicat studenților, pentru a aduce vocea tinerilor în inima Europei. Foto

Astăzi, la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) a fost inaugurat biroul de afaceri europene dedicat studenților, un centru de comunicare care va avea rolul de a consolida cetățenia europeană, conform cu acordul de parteneriat pe care rectorul UVT, prof.univ.dr. Marilen Gabriel Pirtea, l-a agreat cu europarlamentarul Nicu Ștefănuță, vicepreședinte al Parlamentului European și alumnus UVT – FEAA 2004.

Deschis în incinta clădirii Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor din UVT, acest birou de sprijin dedicat studenților va servi drept punte directă între comunitatea academică timișoreană și instituțiile europene, oferind tinerilor acces la resurse, stagii de practică, dezbateri de politici publice, acces direct la reprezentarea democratică și un mecanism de consultare permanentă pe teme esențiale.

La eveniment au participat reprezentanții conducerii universității, rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea, decanul FEAA, conf.univ.dr. Claudiu Boțoc, cadre didactice și cercetători, reprezentanți ai organizațiilor studențești și invitați din organizații civice.

Vicepreședintele PE, europarlamentarul român Nicu Ștefănuță, a declarat: „Acest birou de afaceri europene este rezultatul unui parteneriat instituțional solid cu Universitatea de Vest din Timișoara, o universitate dinamică, deschisă către colaborare și implicare civică. Prin această inițiativă, ne propunem să creăm un spațiu activ de dialog, învățare și implicare, în care studenții să poată înțelege mai bine procesele decizionale europene și să contribuie, la rândul lor, la modelarea acestora. Un obiectiv central al acestui demers este dezvoltarea unor programe dedicate tinerilor, de la stagii de practică și workshop-uri tematice, până la evenimente și dezbateri pe subiecte de actualitate, precum și oportunitățile oferite de Uniunea Europeană. Consider că este esențial ca tinerii să aibă acces direct la informație, la experiențe relevante și la un cadru în care vocea lor să fie ascultată și valorizată. Extinderea activității noastre în partea de vest a țării răspunde unei nevoi reale de a crește vizibilitatea și accesibilitatea activității europarlamentare în această regiune. În calitate de europarlamentar independent, consider esențială menținerea unui dialog direct, deschis și nefiltrat cu cetățenii și cu mediul academic, dincolo de constrângerile politice tradiționale. Ne dorim să construim punți durabile între nivelul european și comunitățile locale, să facilităm colaborarea cu organizațiile studențești, ONG-urile și mediul academic și să contribuim la dezvoltarea unei generații de cetățeni activi, informați și implicați. În același timp, doresc să mulțumesc Universității de Vest din Timișoara pentru deschiderea, încrederea și parteneriatul acordat. Implicarea universității în acest demers demonstrează un angajament real față de educația civică, internaționalizare și conectarea studenților la realitățile europene. Sunt convins că împreună vom reuși să dezvoltăm proiecte relevante și cu impact pentru comunitate. Cred cu tărie că viitorul Europei se construiește împreună cu tinerii, iar acest birou este mai mult decât un spațiu fizic, este un instrument concret prin care deschidem oportunități, încurajăm inițiativa și susținem implicarea. Europa trebuie să fie prezentă acolo unde se formează ideile și unde începe schimbarea, iar universitățile sunt, fără îndoială, unul dintre aceste locuri.”

„Cum am promis anul trecut, astăzi deschidem pentru publicul studențesc și pentru toți tinerii, în general, un spațiu gestionat sub girul Parlamentului European, prin parteneriatul stabilit alături de vicepreședintele PE, Nicu Ștefănuță, un spațiu al valorilor europene. Aici, la UVT, vor fi realizate proiecte de informare și comunicare despre agenda instituțiilor europene, iar studenții și elevii vor putea să realizeze proiecte de voluntariat, să propună idei și soluții față de tot ce îi preocupă și chiar să planifice realizarea de stagii și schimburi de experiență la Bruxelles și Strasbourg, în proiectele Parlamentului European dedicate educației civice și cetățeniei europene. Universitatea de Vest din Timișoara devine astfel prima instituție de învățământ superior din Timișoara care realizează o punte concretă și o legătură permanentă cu Parlamentul European, pentru că noi suntem Europa, aici, la Timișoara, la UVT. Universitatea noastră este parte a Alianței Europene UNITA, numărându-se printre cele șase universități fondatoare. În timp, s-au alăturat și alte șase universități asociate, astfel că instituţiile membre ale consorțiului UNITA își propun, împreună cu alte 41 de alianţe organizate sub umbrela Erasmus+ European Universities la nivel european, să contribuie la redefinirea Spaţiului European al Educaţiei. Această inițiativă este un model de implicare a Parlamentului European și Comisiei Europene pentru conectarea valorilor academice și universitare din țările membre UE. În plus, dar nu în ultimul rând, țin să adaug că valoarea simbolică a deschiderii primului astfel de spațiu dedicat temelor europene aici, la Timișoara, se află în directă legătură cu simbolul puternic pe care îl reprezintă Timișoara în România și în Europa, un oraș al libertății și democrației.” – a declarat rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea.