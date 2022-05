Parcare amenajată pe bani publici în fața Spitalului Premiere, chiar înainte ca soția lui Fritz să nască acolo

În urmă cu 12 ani, la 27 martie 2010, pe Calea Aradului, era inaugurat, cu surle și trâmbițe, Spitalul Athena, considerat, la vremea respectivă, cel mai mare spital privat din vestul țării. Cu patru ani înainte de respectivul moment festiv, în 3 octombrie 2006, Consiliul Local Timișoara aproba, prin HCL nr. 447/2006, Planul Urbanistic de Detaliu “Centrul Medical Athena”.

La articolul 2 se menționa, printre altele, că “la realizarea construcțiilor se vor respecta condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice și se va solicita o autorizație de construire pentru amenajarea locurilor de parcare de pe domeniul public, conform Hotărârii Consiliului Local 18/2000”.

Prin HCLMT nr. 18/25.07.2000 se aprobase Metodologia privind amenajarea de locuri de parcare și de staționare pe domeniul public, în afara carosabilului. Spicuim din respectiva metodologie: “Amenajarea de parcări și locuri de staționare se va executa în baza unei Autorizații de Construire, emisă de Direcția de Urbanism a PMT. Cererile pentru obținerea autorizațiilor de construire vor fi întocmite și semnate de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara pentru solicitantul lucrării; solicitantul va suporta și costul lucrării (…)

Suprafața destinată parcărilor și locurilor de staționare va fi realizată din elemente tipizate prefabricate din beton, care să asigure un aspect unitar tehnic, arhitectural și urbanistic. Nu se acceptă platforme din beton armat, în câmp continuu și nici împrejmuirea sau blocarea acceselor la parcări cu elemente fixe sau mobile (…) Terenul care se va amenaja este și va rămâne în proprietatea Statului Român (…) Parcările astfel amenajate nu pot fi folosite în exclusivitate, ele au o folosință publică, cu condiția respectării legislației în vigoare (tonaj, gabarit etc)”.

Parteneriatul public-privat a rămas doar pe hârtie

Era vorba, practic, de reglementarea unui parteneriat public-privat, în care autoritățile locale puneau la dispoziție domeniul public, iar proprietarii viitoarelor construcții amenajau acolo parcări de care urma să beneficieze atât ei, cât și comunitatea. În cazul de față, PUD-ul Centrul Medical Athena prevedea 75 de locuri de parcare în curtea interioară, privată, și 14 locuri de parcare în fața spitalului (cinci în dreapta intrării, nouă în stânga), pe domeniul public, urmând ca suprafața rămasă până la trotuar să fie zonă verde.

Doar că, nici la inaugurarea din 27 martie 2010, nici mai târziu, parcarea publică din fața Spitalului Athena n-a fost ceea ce s-a stabilit prin PUD-ul din 2006, adică o parcare amenajată conform Metodologiei cuprinse în HCLMT 18/2000, cu suprafața realizată din “elemente tipizate prefabricate din beton, care să asigure un aspect unitar tehnic, arhitectural și urbanistic”, etc. Amenajarea spațiului respectiv a fost una sumară, cât să se simuleze că s-a făcut ceva, în genul tasării terenului și acoperirii cu bitum, iar funcționarii din primărie care trebuia să închidă ochii i-au închis. Spitalul Athena și-a început activitatea fără ca cineva să se sinchisească de nerespectarea prevederilor HCL 18/2000.

Alți patroni, aceeași parcare

Au trecut anii, au apărut problemele care au ținut capul de afiș în presă la vremea respectivă (trafic de ovule și decontări fictive), iar Spitalul Athena și-a închis porțile. Nu pentru mult timp, deoarece clădirea a fost cumpărată, în primăvara lui 2017, de proprietarii maternității private Premiere, care și-a relocat și diversificat activitatea în incinta fostului Centru Medical Athena, devenind un spital general. Conform unui advertorial din octombrie 2017, “grupul de acționari a anunțat că în acest an valoarea investițiilor a ajuns la cinci milioane de euro, urmând ca până la sfârșitul anului 2018, planul de investiții să fie completat cu încă trei milioane de euro”.

Aparent, nici un euro din acele multe milioane n-a fost investit în amenajarea parcării din fața unității sanitare, care a rămas într-un contrast evident cu serviciile de excelență oferite de Spitalul Premiere.

În 27 mai 2019, Rețeaua de sănătate Regina Maria anunța preluarea Spitalului Premiere, din comunicatul de presă aflând că unitatea sanitară din Calea Aradului ajunsese să aibă, la acel moment, circa 300 de angajați și colaboratori.

Pacienții-clienți își varsă nervii pe internet

Ajuns la apogeu, spitalul privat a rămas cu parcarea din față mult în urmă, spre stupefacția pacienților, unii dintre ei ținând să-și exprime sentimentele pe internet. Astfel, pe Google, la secțiunea Recenzii din pagina de prezentare a Spitalului Premiere, am descoperit mai multe nemulțumiri vis a vis de parcarea din fața spitalului. Cu un an în urmă, un pacient al spitalului scria așa: “(…) Parcare sub orice critică, un fel de balastieră, v-aș sugera măcar să aruncați cu nisip sau să lăsați pacienții pe baza programării să parcheze în parcarea interioară”.

Acum zece luni, o altă recenzie semnala aceeași carență: “O experiență nefericită din pricina detaliilor lăsate la voia întâmplării. Nu poți pretinde că ai un standard la nivel european, occidental, cum vrei să îi spui, că reprezinți elita în domeniul medical, când nu oferi o experiență decentă pacienților care te vizitează. Lipsa unei parcări nu are explicație pentru un spital privat, cu tarife pe măsură pentru clienți/pacienți. Este inacceptabil să îți lași mașina în niște noroaie, pe un teren viran în afara curții spitalului”.

Cândva prin lunile iulie-august 2021, un alt comentariu al unui pacient nemulțumit – “Fără locuri de parcare (…) V-aș sugera să parcați în zona Aradului, pe străduțe printre blocuri și să mergeți pe jos până la ei” – primea și o replică din partea unui reprezentant al unității sanitare private: “Spitalul Premiere oferă servicii medicale de calitate, e adevărat, fără a oferi și locuri de parcare. În prezent, în fața spitalului, Primăria Timișoarei va amenaja 47 de locuri de parcare pe domeniul public, pentru toți cei ce doresc să parcheze în apropierea spitalului”.

SDM nu se încurcă într-o autorizație de construire

Și, astfel, intrăm în subiect. Într-adevăr, în vara anului trecut, SC Drumuri Municipale SA (SDM), societate al cărei acționar unic este Consiliul Local Timișoara, a trimis oameni și utilaje la fața locului pentru a amenaja mult discutata parcare din fața Spitalului Premiere. Practic, SDM a executat, la comanda primăriei, din bani publici, ceea ce ar fi trebuit să realizeze în urmă cu peste un deceniu proprietarul Spitalului Athena, pe propria cheltuială.

Foarte interesant este faptul că amenajarea parcării publice s-a făcut fără autorizația de construire cerută de lege, directorul general al SDM, Valentin Martânov, susținând că, de fapt, nu a fost vorba de o amenajare, ci de o reparare a parcării existente, iar pentru reparații nu a avut nevoie de autorizație de construire. Ce nu știa, însă, șeful SDM era că noi intrasem în posesia unui document intitulat “Plan de situație amenajare parcare Calea Aradului”, astfel că lucrurile sunt clare. A fost o amenajare, nu o reparare (iar reiese și din fotografiile făcute în acea perioadă la fața locului, pe care le atașăm), iar autorizația de construire era obligatorie.

Întrebări fără răspuns

L-am întrebat pe viceprimarul Ruben Lațcău cât a costat amenajarea parcării din fața Spitalului Premiere și dacă există documente din care să reiasă acel cost și achitarea sumei de către primărie. Nu am primit vreun răspuns. În ceea ce privește amenajarea respectivei parcări, domnul Lațcău ne-a informat că au mai fost realizate astfel de parcări și în alte zone din oraș, în Steaua, Soarelui, Bucovina sau pe strada Ioachim Miloaia și că mai sunt vizate și alte cartiere din oraș în acest sens. Când i-am relevat, însă, domnului viceprimar că primăria a făcut din bani publici ceea ce ar fi trebuit să se facă din fonduri private de multă vreme, n-am mai primit nici o explicație.

Cui folosește parcarea publică?

De la cele 14 locuri de parcare în fața spitalului prevăzute de PUD-ul din 2006, s-a ajuns acum la 43, lucru posibil prin renunțarea la zona verde de până la trotuar. Și nici acestea nu sunt suficiente, ținând cont că cele 75 de locuri pentru personalul spitalului nu s-au putut multiplica, însă numărul angajaților a crescut vertiginos, iar mașinile acestora ocupă, mai mult sigur, și destule locuri din parcarea publică amenajată în vara trecută de SDM.

În primul rând că n-au unde parca toți angajații în curtea interioară și în al doilea rând că poate unii angajați preferă să parcheze în fața spitalului, pe gratis, decât în curte, contra cost. În acest sens este elocvent un alt schimb de replici de pe pagina de Google a Spitalului Premiere, din urmă cu câteva luni, adică după amenajarea parcării publice. Ce spune pacientul:

“Am fost pentru prima dată aici. Am parcat în curte, unde erau 7-8 locuri libere, pentru că în parcarea (publică) din fața spitalului nu mai erau locuri libere și erau mașini blocate. A venit portarul și m-a scos afară pe motiv că nu am voie acolo, deși am fost la o consultație ce a durat 30 minute, că acolo parchează numai cadrele medicale. M-am simțit discriminat – și medicii sunt oameni ca și noi ceilalți. E ridicol să ții parcarea goală, iar pacienții (clienții) să fie nevoiți să parcheze pe unde apucă. Dacă mi s-ar fi spus să nu vin cu mașina m-aș fi orientat către alt mijloc de transport. A trebuit să aștept 20 minute pentru a intra la consultație. Sunt dispus să plătesc parcarea, nu am nevoie de gratuitate”.

Care este replica proprietarului spitalului: “Ne pare rău că v-ați simțit discriminat, dar locurile de parcare din curtea spitalului sunt limitate și rezervate personalului spitalului, nu doar medicilor, care plătesc abonament lunar pentru acele locuri. Nu cred că există prea multe instituții în Timișoara care să vă ofere locuri de parcare gratuite și nelimitate”.

Parcare publică contra cost în fața spitalelor de stat și gratuită în fața spitalului privat

Chiar așa! Cum a ajuns spitalul privat Premiere să ofere pacienților, cel puțin teoretic (căci se pare că sunt oricum insuficiente), locuri de parcare gratuite și nelimitate, în timp ce în proximitatea spitalelor publice, parcările amenajate de Primăria Timișoara sunt accesibile contra cost?! De exemplu, în parcarea amenajată în fața Spitalului Județean operează sistemul Timpark (zona albastră), la fel și în parcarea de peste drum de linia de tramvai. Sau în parcarea publică din spatele Maternității Bega, unde ești bun de plată pentru zona galbenă.

Asta ca să ne referim exclusiv la parcările amenajate, nu la locurile de parcare obișnuite paralele cu marginea carosabilului de pe străzile și străduțele orașului, care, în imediata apropiere a spitalelor publice, sunt accesibile doar contra cost, prin sistemul Timpark. Pe marginea carosabilului – deci nu într-un perimetru amenajat – poți parca fără să plătești doar lângă Pădurea Verde, vis a vis de cele două spitale din zonă, “Victor Babeș” și Institutul de Boli Cardiovasculare, însă acolo vorbim de circa 25 de locuri pentru două spitale. Și acelea publice, nu private!

Revenind: cum este posibil ca pacienții spitalelor publice să fie puși să scoată bani din buzunar pentru a plăti parcarea în sistem Timpark, în timp ce pacienții și chiar angajații spitalului privat Premiere pot parca gratuit într-o parcare amenajată ca la carte de Primăria Timișoara? Ca o coincidență, vis a vis de parcarea din fața spitalului privat, adică dincolo de cele patru benzi de circulație, există o altă parcare publică, cu vreo 10 locuri în șir indian, în care este activ sistemul Timpark și plătești costul aferent zonei albastre.

O abrogare care pică la țanc

Dar coincidențele nu s-au terminat. În paralel cu demararea lucrărilor de amenajare a parcării publice din fața spitalului privat Premiere, un proiect de hotărâre inițiat, în august 2021, de executivul primăriei, care prevedea abrogarea… HCLMT 18/2000, cea cu Metodologia privind amenajarea de locuri de parcare și de staționare pe domeniul public, în afara carosabilului, era aprobat de Consiliul Local Timișoara, în 26 octombrie 2021, cu 22 de voturi “pentru” și patru abțineri.

Cine este curios poate căuta pe site-ul primăriei raportul de specialitate și referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind abrogarea HCLMT 18/2000 și va constata că ambele documente cuprind aceleași generalități, din care nu reiese, de exemplu, de ce nu este în regulă ca acel parteneriat public-privat în privința amenajărilor de parcări să funcționeze în continuare. Măcar teoretic, că practic ați văzut cum funcționează…

Atât în raportul de specialitate, cât și în referatul de aprobare, se motivează că acea HCL este… desuetă și că de aceea trebuie abrogată: “În conformitate cu arhitectura orașului și cu tendința de dezvoltare a acestuia cu privire la infrastructura rutieră dar și la investițiile realizate în sectorul privat apreciem că HCLMT-ul mai sus menționat nu mai este de actualitate și nu este corelat cu tendințele actuale, motiv pentru care propunem abrogarea lui”.

Oricum, stranie coincidență ca fix în perioada în care se amenaja parcarea publică din fața spitalului privat Premiere, conducerea Primăriei Timișoara să inițieze și abrogarea HCLMT 18/2000, în baza căreia PUD-ul Centrul Medical Athena, din 2006, stabilea ca parcarea să fie făcută conform acelei metodologii, pe domeniul public și din fondurile proprietarului centrului…

Ca să nu mai spunem de coincidența care face ca soția primarului Dominic Fritz să nască fix în aceeași perioadă (8 octombrie 2021) la spitalul privat Premiere.