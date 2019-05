OUG privind referendumul va fi adoptată miercuri de guvern

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a declarat că ordonanţa de urgenţă privind referendumul va fi adoptată în şedinţa de Guvern de miercuri, ea precizând că forma finală a acesteia va fi rezultatul unei discuţii prealabile cu secretarul general al executivului şi cu reprezentanţii AEP.

„Pentru mine, ca prim-ministru, pentru Guvernul României, este foarte important să ne ocupăm de buna organizare atât a alegerilor europarlamentare, cât şi a referendumului. Vom discuta această ordonanţă de urgenţă, a fost ieri şedinţa pregătitoare, mă întorc la Guvern pentru a vedea fiecare act normativ pe care-l am pe agenda Guvernului de mâine (miercuri – n.r.) şi vom vedea care va fi forma finală. Vom avea discuţii, pentru că eu nu pot să impun un lucru. (…) Voi discuta cu secretarul general al Guvernului, voi discuta cu cei care au avizat acest act normativ şi vom vedea forma finală, vă voi comunica în timp util. (…) Actul normativ trebuie adoptat mâine în şedinţa de Guvern pentru că, până pe 10 (n.r. – mai), mi se pare, trebuie adoptat acest act normativ”, a spus Viorica Dăncilă, marţi, la Parlament, întrebată dacă ordonanţa de urgenţă privind referendumul va fi adoptată în şedinţa de miercuri a Guvernului şi dacă forma actului normativ va fi cea propusă de AEP.

Întrebată de ce „optează” pentru varianta din textul proiectului de OUG care i-ar interzice şefului statului implicarea în campania pentru referendum, Dăncilă a precizat: „Nu am spus acest lucru, lăsaţi-mă întâi să văd textul. Nu am văzut încă textul, acum mă uit, pentru că ieri a fost şedinţa pregătitoare, acum iau fiecare act normativ, împreună cu secretarul general al Guvernului, şi vedem care este forma finală. Nu am făcut această afirmaţie, lăsaţi-mă să văd textul final şi o să vă comunic”.

Şefa executivului a participat marţi la conferinţa intitulată „Inovarea în domeniul auditului la nivelul Uniunii Europene şi creşterea rolului de îndrumare al Instituţiilor Supreme de Audit în beneficiul societăţii”, organizată de România în contextul deţinerii preşedinţiei Consiliului UE.