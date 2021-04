Oltenii, interzişi într-o piaţă din Banat: „Vrem să protejăm producătorii locali”

Mai mulţi producători de legume din judeţul Olt îl acuză de discriminare pe primarul din Lugoj, al doilea oraş ca mărime din Timiş, pentru că le interzice accesul în piaţa agroalimentară a oraşului. Primarul susţine că au prioritate producătorii locali.

Un grup de producători de legume din comuna Desa, judeţul Olt reclamă că nu mai pot să-şi vândă produsele în piaţa din Lugoj. Potrivit publicaţiei locale lugojeanul.ro, producătorii din Oltenia au transmis un memoriu în care reclamă faptul că, deşi îşi vând produsele de 25 de ani, pe piaţa din Lugoj, în acest an au fost înştiinţaţi de către noul primar al oraşului, Claudiu Buciu, că nu li se vor mai încheia contracte pentru mesele din piaţă.

„În luna decembrie 2020, am fost chemaţi de Administraţia pieţei din Lugoj să reînnoim contractele de închiriere pentru mesele din piaţa de legume şi fructe, dar ulterior am fost anunţaţi că domnul primar nu mai doreşte să reînnoim aceste contracte. În 15 martie, am reuşit să obţinem o audienţă la domnul primar, care ne-a spus că nu mai doreşte să vină oltenii în această piaţă”, a spus Dan Enea, pentru Lugojeanul. Contactat de „Adevărul”, unul dintre producătorii din Olt a declarat că în piaţa agroalimentară din Lugoj li se permite accesul „bişniţarilor” în timp ce ei, ca producători sunt interzişi. „Noi am avut mese închiriate de opt ani, de când s-a construit piaţa nouă. Suntem 25 de producători care vindem în piaţă. Dintre toţi, 80 la sută sunt bişniţari, dar numai nouă, oltenilor, ne-a luat mesele. Dacă vrei să faci loc în piaţă, scoţi bişniţarii, nu producătorii”, a declarat Alin Gligă, pentru „Adevărul”.

