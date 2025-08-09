O mașină furată la Giroc, alta cu un geam spart și jefuită în Timișoara. Doi tineri au fost arestați preventiv, iar altul se află sub control judiciar

Vineri, 8 august a.c., polițiștii Secției 2 Poliție Urbană Timișoara au reținut trei tineri bănuiți de comiterea infracțiunii de furt calificat.

În noaptea dinspre 24 spre 25 iulie, cei trei au sustras un autoturism din localitatea Giroc, cu ajutorul căruia au comis o altă infracțiune de furt, săvârșită prin spargerea geamului unui autoturism parcat pe strada Apicultorilor din Timișoara, din interiorul căruia au sustras mai multe scule electrice, a comunicat IPJ Timiș.

În urma unor investigații informativ-operative, sub coordonarea procurorului de caz, polițiștii i-au identificat și depistat pe cei trei tineri, doi cu vârsta de 15 ani și unul de 23 de ani, față de care s-a luat măsura reținerii pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Pentru doi dintre făptași, de 15 și, respectiv 23 de ani, judecătorul a dispus măsura arestului preventiv pentru 30 de zile, iar pentru cel de-al doilea tânăr de 15 ani a decis măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

