Încă un accident grav la Timișoara

Sâmbătă, 9 august, un bărbat de 67 de ani a condus un autoturism dinspre intersecția Punctelor Cardinale din Timișoara înspre Bulevardul Antenei, iar la intersecția străzii Aristide Demetriade cu Bulevardul Antenei a intrat în coliziune cu un autoturism condus de o femeie de 53 de ani.

În urma impactului a rezultat o victimă, respectiv femeia de 53 de ani.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Sursa foto: IPJ Timiș

