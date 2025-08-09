Peste 100 de locatari din zona Gării de Nord din Timișoara au participat la “protestul jucăriilor” (foto/video)

Peste 100 de locatari din zona Gării de Nord din Timișoara au participat la “protestul jucăriilor”

Sâmbătă, 9 august 2025, la ora 12, peste 100 de persoane, adulți și copii au ieșit în fața blocurilor și a caselor din zona Gării de Nord și au lăsat pe trotuar jucării, ca semnal de alarmă pentru siguranța precară a locuitorilor din zonă, în fața infractorilor și a cerșetorilor, dar și față de mizeria și focarele de infecție din spatele blocurilor de pe bulevardul General Ion Dragalina și de pe malul Begăi, mai exact Splaiul Nicolae Titulescu.

Inițial protestul a fost anunțat ca unul împotriva nepăsării autorităților locale și a poliției locale în fața fenomenului infracțional, a cerșetorilor și hoților de buzunare din zonă, a oamenilor fără adăpost care dorm în cutii de carton și alte improvizații în spatele blocurilor. O altă mare nemulțumire ține de salubritatea zonei.

După ce IPJ Timiș a intervenit, apoi cei din Primărie, societatea de salubritate dar și poliția locală, organizatorii protestului și-au schimbat planurile, spunând că acțiunea de protest de sâmbătă se transformă într-o acțiune de mulțumire la adresa autorităților care în cursul săptămânii au intensificat activitățile de prevenire dar au curățat și străzile principale. Munții de gunoaie din spatele blocurilor-turn, au rămas însă neatinse.

Astfel, în ciuda schimbării tematice a organizatorilor, oamenii au ieșit sâmbătă la protest și și-au manifestat nemulțumirea față de felul în care nu se efectuează igienizarea și curățenia mai ales în zonele clădirilor abandonate și în spatele blocurilor, dar au declarat că speră ca acțiunile forțelor de ordine și ale primăriei, din zilele trecute, nu au fost o simplă demonstrație sub presiunea protestului, ci vor devein o practică curentă.

Protestul anunțat de locuitorii din zona Gării de Nord din Timișoara s-a transformat într-un eveniment de mulțumire la adresa autorităților care au luat în serios revendicările cetățenilor nemulțumiți de creșterea infracționalității din zonă, conform inițiatorilor. Locuitorii din zonă au vorbit însă despre nemulțumiri mai vechi și mai noi și speră că acțiunea autorităților nu a fost doar una demonstrativă, fără continuitate în viitor.

La inițiativa consilierului local Roxana Iliescu, a fost “resuscitată” Comisia locală de ordine publică, inactive de peste un an. Comisia s-a pus în mișcare și în urma semnalelor trase de cetățeni, zona Gării de Nord a fost declarată zonă de siguranță publică, ceea ce le permite autorităților să intervină mai rapid pentru a menține ordinea. E vorba de poliție, jandarmerie, dar și de poliția locală.

După anunțarea protestului, marți pe 5 august, prima reacție concretă a venit din partea IPJ Timiș, care a organizat patrulări, identificarea unor persoane suspecte dar și o razie în dimineața zilei de 6 august, când efective sporite ale poliției au efectuat o acțiune în zona Gării de Nord pentru prevenirea faptelor antisociale.

Deși viceprimarul Ruben Lațcău a aruncat, în ședința CL Timișoara, vina pe IPJ Timiș, că nu se ocupă de zona Gării de Nord, acțiunile și rapoartele poliției naționale îl contrazic.

De altfel IPJ Timiș, mai ales prin secția 4 Poliție, desfășoară o activitate constantă în zona Gării de Nord.

“În data de 23 iulie 2025, polițiștii Secției 4 Timișoara au fost sesizați de un cetățean cu privire la prezența unor persoane fără adăpost în zona Gării de Nord și au fost solicitate măsuri pentru prevenirea faptelor antisociale.

Ca urmare, polițiștii au planificat în perioada următoare acțiuni menite să asigure un climat de siguranță publică și să prevină producerea unor incidente.

Analiza situației operative arată că, în primele șase luni ale acestui an, la nivelul Secției 4 Timișoara s-au înregistrat mai puțin cu 61 de fapte față de aceeași perioadă a anului trecut. De asemenea, în urma anchetelor desfășurate, au fost dispuse 15 măsuri preventive.

Totodată, săptămâna trecută, în zona Gării de Nord, a fost reținut pentru 24 de ore și ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile un bărbat de 27 de ani, bănuit că ar fi sustras mai multe obiecte metalice din boxele unui depozit și două trotinete electrice din parcarea unei societăți comerciale. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale.

Polițiștii Secției 4 acționează constant pentru asigurarea ordinii și siguranței publice în zona Gării de Nord și apreciem sprijinul cetățenilor care ne sesizează problemele întâmpinate, contribuind astfel la menținerea unui mediu sigur pentru întreaga comunitate”, au transmis pe 5 august, reprezentanții IPJ Timiș.