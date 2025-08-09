Accident grav în zona centrală a Timișoarei. Foto

Accident grav în zona centrală a Timișoarei.

Sâmbătă, 9 august, în jurul orei 13:10, o femeie de 40 de ani a condus un autovehicul dinspre intersecția punctelor cardinale din Timișoara înspre Calea Alexandru Ioan Cuza, iar la un moment dat a acroșat 3 autovehicule parcate regulamentar și a intrat în coliziune cu un stâlp de pe marginea părții carosabile.

În urma impactului, a rezultat o victimă, respectiv conducătoarea auto.

Aceasta a fost testată cu aparatul alcool test, rezultatul fiind negativ, a transmis IPJ Timiș.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Sursa foto: IPJ Timiș