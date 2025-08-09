Muzică, munte și inimă bună, la Gărâna Folk. O parte din încasări va fi direcționată către Spitalul de Copii din Timișoara

Asociația Artmotion & Lupo Touring vă invită între 15 și 17 august, în inima Munților Banatului, la Gărâna Folk, o sărbătoare a muzicii și a binelui, unde natura e parte din spectacol.

Ediția a XVIII-a a festivalului transformă, din nou, Poiana Lupului într-o mare scenă a folkului românesc, unde sub cerul liber, vor performa artiști care nu doar cântă, ci spun povești, creează amintiri și deschid inimi.

Cei trei Mircea – Baniciu, Vintilă și Rusu – sunt repere vii ale folkului românesc. Baniciu, cu timbrul său inconfundabil și o poftă de viață demnă de invidiat; Vintilă, inima boemă a generației ‘70, și Rusu, cu refrenele sale pline de autenticitate, vor aduce în Poiană momente memorabile din istoria folkului românesc.

Ada Milea, Bobo Burlăcianu, Anca Hanu și Cristi Rigman – adică proiectul Concert’n 4 – vin cu ironie fină, inteligență scenică și acea nebunie creativă care face ca fiecare apariție a lor să fie imposibil de uitat.

Țapinarii și Fără Zahăr aduc doza perfectă de sarcasm și poezie urbană – folk alternativ care nu iartă clişeele, dar le îmbracă în rime geniale și refrene irezistibile.

Cei de la Pragu’ de Sus, vin cu energia lor caldă și mesajele inspirate din poezie contemporană și trasează punți între generații, White Mahala aduce un alt vibe și transformă scena într-o explozie de balkan beat, gypsy swing, iar RaviHazard colorează festivalul cu ritmuri neconvenționale și versuri curajoase.

Vor urca pe scenă și Tatiana și Marius Ojog, Cristi Dumitrașcu, Toni & Prietenii, Trupa Zori, Social Chords, și Ioana Szigeti, fiecare cu vocea și povestea lor, fiecare aducând pe scenă o parte din sufletul lor.

Anul acesta, festivalul urcă o treaptă și ridică miza: arta se pune în slujba binelui.

O parte din încasările obținute din vânzarea biletelor (suma fixă de cinci lei, adică între 2 la sută și 10 la sută, în funcție de tipul biletului) va fi direcționată către Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Louis Țurcanu” din Timișoara, pentru achiziția unei sonde necesare pentru noul ecocardiograf al Secției de Cardiologie.

Iată ce spune Mihai Gafencu, managerul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Louis Țurcanu” din Timișoara, despre importanța sondei pentru ecocardiograf: “Explorarea aparatului cardiovascular necesită tehnologie modernă și ecografia cu Doppler, adică cu traducerea direcției sângelui în cord, depășește aproape orice imaginație de la începutul acestui secol. Se pot diagnostica din timp și precoce afecțiuni nu doar valvulare, ci și ale septului inimii. Un ecograf performant fără sonde performante, diferențiate pentru diversele categorii de țesuturi pe care vrem să le inspectăm, fac aparatul să fie un instrument performant, dar incomplet dotat. Avem nevoie de o sondă performantă pentru ecograful pe care am reușit, cu ajutorul ONG-urilor, să-l achiziționăm pentru sectorul cardiologic cel mai bine pregătit al orașului.”

Gărâna Folk colaborează cu Fundația Județeană pentru Tineret Timiș pentru a crește accesul tinerilor la evenimente culturale și, pentru a celebra 35 de ani de FITT, oferă pentru studenți o reducere de 35 la sută la abonamentul pentru adulți cu codul de reducere FITT35.

Biletele sunt disponibile pe www.iabilet.ro/bilete-garana-folk-111008

Persoanele cu dizabilități (și un însoțitor al acestora) au intrare gratuită în baza unui anunț în prealabil cu cel puțin 5 zile înainte pe [email protected]. Copiii sub zece ani au intrare gratuită în baza unui document care să confirme vârsta (sunt acceptate și poze pe telefon). Animalele de companie sunt binevenite.