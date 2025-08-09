Un gigant din industria auto va deschide trei fabrici în România, una fiind în vestul țării

Compania mexicană Nemak a anunțat achiziționarea diviziei auto a GF Casting Solutions, care avea în portofoliu și trei fabrici din România, la Pitești, Scornicești și Arad. Acestea vor trece de acum în portofoliul Nemak.

GF Casting Solutions, o companie elvețiană specializată în componente turnate ușoare, a cedat divizia auto către Nemak, companie cu sediul în Monterrey.

Achiziția s-ar fi făcut pentru 336 de milioane de dolari, potrivit El Economista, citat de gsp.ro.

Tranzacția va include un centru de cercetare și dezvoltare în Elveția și nouă fabrici de producție situate în: Austria, China, România, Germania și Statele Unite, ceea ce va reprezenta integrarea a aproximativ 2.500 de angajați.

Sursa foto: gsp.ro