Accident cu două mașini și un pieton, pe podul de la Catedrală

Eveniment
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Accident cu două mașini și un pieton, pe podul de la Catedrală

Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Timișoara au fost solicitați să intervină, sâmbătă după-amiază, pentru asigurarea măsurilor PSI și prim ajutor în urma unui accident rutier produs în Timișoara, pe Bd. Mihai Viteazu (podul de la Catedrală).

La locul evenimentului au fost trimise două ambulanțe SAJ și o motocicletă SMURD.

În accidentul rutier sunt implicate două autoturisme și un pieton. Acesta din urmă, de sex masculin, conștient și cooperant, primește îngrijiri medicale la fața locului, a transmis ISU Timiș.

Misiunea este în dinamică.

UPDATE: Pietonul și unul dintre conducătorii auto au fost transportați la spital.

CITEȘTE ȘI: Peste 100 de locatari din zona Gării de Nord din Timișoara au participat la “protestul jucăriilor” (foto/video)

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *