Accident cu două mașini și un pieton, pe podul de la Catedrală

Pompierii din cadrul Deta șamentului 2 Timișoara au fost solicitați să intervină, sâmbătă după-amiază, pentru asigurarea măsurilor PSI și prim ajutor în urma unui accident rutier produs în Timi șoara, pe Bd. Mihai Viteazu (podul de la Catedrală).

La locul evenimentului au fost trimise două ambulanțe SAJ și o motocicletă SMURD.

În accidentul rutier sunt implicate două autoturisme și un pieton. Acesta din urmă, de sex masculin, conștient și cooperant, primește îngrijiri medicale la fața locului, a transmis ISU Timiș.

Misiunea este în dinamică.

UPDATE: Pietonul și unul dintre conducătorii auto au fost transportați la spital.