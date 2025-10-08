O mașină a luat foc în mers și a fost distrusă de flăcări

Eveniment
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
O mașină a luat foc în mers și a fost distrusă de flăcări

O mașină a luat foc în mers și a fost distrusă de flăcări

În această seară, în jurul orei 19:00, pompierii militari arădeni au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism, pe DN 79, între localitățile Chișineu-Criș și Adea.

Pentru misiune au fost alocate forțe și mijloace din cadrul Gărzii de Intervenție Chișineu-Criș, constând într-o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD.

La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta prin ardere generalizată la întreg autoturismul, fiind stins prompt de către pompieri.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime. Șoferul s-a autoevacuat în condiții de siguranță.

Cauza probabilă a producerii incendiului a fost stabilită ca fiind un scurtcircuit electric.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *