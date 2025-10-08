O mașină a luat foc în mers și a fost distrusă de flăcări
În această seară, în jurul orei 19:00, pompierii militari arădeni au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism, pe DN 79, între localitățile Chișineu-Criș și Adea.
Pentru misiune au fost alocate forțe și mijloace din cadrul Gărzii de Intervenție Chișineu-Criș, constând într-o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD.
La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta prin ardere generalizată la întreg autoturismul, fiind stins prompt de către pompieri.
Din fericire, nu s-au înregistrat victime. Șoferul s-a autoevacuat în condiții de siguranță.
Cauza probabilă a producerii incendiului a fost stabilită ca fiind un scurtcircuit electric.