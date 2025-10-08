O mașină a luat foc în mers și a fost distrusă de flăcări

O ma șină a luat foc î n mers și a fost distrusă de flăcări

În această seară, în jurul orei 19:00, pompierii militari arădeni au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism, pe DN 79, între localitățile Chișineu-Criș și Adea.

Pentru misiune au fost alocate forțe și mijloace din cadrul Gărzii de Intervenție Chișineu-Criș, constând într-o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD.

La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta prin ardere generalizată la întreg autoturismul, fiind stins prompt de către pompieri.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime. Șoferul s-a autoevacuat în condiții de siguranță.

Cauza probabilă a producerii incendiului a fost stabilită ca fiind un scurtcircuit electric.