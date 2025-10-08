Visit Timiș reprezintă Banatul și oferta turistică a județului, timp de trei zile, în standul României, la târgul internațional de turism, TTG Travel Experience, de la Rimini, Italia.

Pe durata târgului (8-10 octombrie), în contextul candidaturii Banatului pentru titlul de Regiune Gastronomică Europeană 2028, proiect al cărui lider este Consiliul Județean Timiș, Visit Timiș va oferi participanților o mică degustare demonstrativă.

În secțiunea noastră, principalii actori din turismul internațional vor putea degusta preparate tradiționale de patiserie, precum haioșele cu prune, alături de răchie și zmeurată de la producători locali – doar cât să le stârnească curiozitatea pentru a descoperi mai multe despre bucătăria și tradițiile bănățene.

De asemenea, la târg vor fi prezentate mai multe atracții deja consacrate și de interes din județul Timiș, de la Mic Dejun la Margina, Drumul Vinului și VeloTimiș – prima hartă cu trasee de cicloturism din județ, până la conace și fortificații precum Conacul Mocioni, Cula din Ciacova, Sanctuarul de la Parța sau peisajele pitorești din Țara Făgetului.

TTG Travel Experience este unul dintre cele mai importante târguri internaționale de turism din Europa, desfășurat anual la Rimini, Italia.

Evenimentul reunește operatori turistici, agenții de turism, reprezentanți ai companiilor aeriene, hotelieri, furnizori de servicii și tehnologii inovatoare, creând astfel, un adevărat hub de networking și schimb de idei pentru profesioniștii din industrie.

Pe durata celor trei zile, participanții au oportunitatea să descopere noile tendințe în turism, să identifice inovații și să exploreze formate turistice care vor modela viitorul turismului internațional. TTG Travel Experience este conceput ca un spațiu de întâlnire B2B (Business to Business, fără accesul publicului larg), unde parteneriatele internaționale și dezvoltarea afacerilor din turism vor fi în centrul atenției.

Evenimentul include prezentări de destinații internaționale, produse specializate, workshop-uri și sesiuni de discuții, fiind un punct de referință pentru toți cei care contribuie la transformarea experiențelor turistice la nivel global.

Pentru a rămâne la curent cu ultimele noutăți din domeniul turistic și cultural din județul Timiș, ne puteți urmări pe paginile noastre de social media:

Facebook: Visit Timiș

Instagram: @visit.timis

TikTok: @visit_timis