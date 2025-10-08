Accident mortal în vestul țării

Accident mortal î n vestul țării

Miercuri seara, în jurul orei 20:00, pompierii militari arădeni au fost solicitați să intervină în localitatea Mermesti pentru extragerea unei persoane de sub un tractor agricol.

La fața locului au ajuns pompierii din cadrul Gărzii de Intervenție Gurahonț, cu o autospecială dotată cu modul pentru descarcerare. A fost alocată și o ambulanță SAJ.

Pompierii au extras victima, un bărbat care, din nefericire, prezenta leziuni incompatibile cu viața, decesul fiind constatat de către echipajul medical.

Sursa foto: ISU Arad