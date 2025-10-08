Accident mortal în vestul țării

Eveniment
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Accident mortal în vestul țării

Accident mortal în vestul țării

Miercuri seara, în jurul orei 20:00, pompierii militari arădeni au fost solicitați să intervină în localitatea Mermesti pentru extragerea unei persoane de sub un tractor agricol.

La fața locului au ajuns pompierii din cadrul Gărzii de Intervenție Gurahonț, cu o autospecială dotată cu modul pentru descarcerare. A fost alocată și o ambulanță SAJ.

Pompierii au extras victima, un bărbat care, din nefericire, prezenta leziuni incompatibile cu viața, decesul fiind constatat de către echipajul medical.

CITEȘTE ȘI: O mașină a luat foc în mers și a fost distrusă de flăcări

Sursa foto: ISU Arad

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *