Negru de supărare din cauza dezvăluirilor noastre, Dominic Fritz a anunțat demisia șefului Colterm

După două zile de la dezvăluirile făcute în exclusivitate de “Renașterea bănățeană” în articolul intitulat “Colterm e pe mâini bune: noul director general are în spate o condamnare pentru inginerii financiare”, Dominic Fritz a făcut vineri o declarație de presă în care a anunțat că Bogdan Nanu a demisionat de la conducerea companiei locale de termoficare. Negru de supărare, domnul Fritz a citit un comunicat și a plecat val-vârtej. Vă prezentăm integral comunicatul, iar la final vom face câteva adnotări.

“În această dimineață am avut o întâlnire cu Bogdan Nanu care m-a informat că și-a prezentat demisia din funcția de director general interimar Colterm. L-am cunoscut pe Bogdan Nanu după ce am devenit primar, când s-a oferit să ajute în situația incredibil de dificilă pe care am găsit-o la Colterm. Prestația lui profesională în ultimele luni a fost ireproșabilă.

A venit cu soluții atunci când căldura în oraș era să se oprească pentru că Colterm nu a putut să-și plătească facturile. A început procedura de concordat preventiv care ar putea să salveze compania de la insolvență și faliment. A reușit să reclădească încrederea creditorilor. Îi mulțumesc pentru asta. Dar revelațiile despre greșelile pe care le-a făcut acum 20 de ani, greșeli din domeniul în care acum profesează, au compromis tocmai încrederea pe care a construit-o.

Am aflat, cu aceeași consternare ca și voi, din presă de acest trecut al lui Bogdan Nanu. El a plătit pentru greșelile lui și a învățat din ele. Dar, indiferent cât de profesionist și de bună credință este, nu mai există credibilitatea necesară pentru a fi la cârma procesului de schimbare de care este nevoie. El este conștient de asta. Tocmai pentru că sunt atât de multe umbre și îndoieli în jurul companiei Colterm, ea trebuie condusă de un profesionist deasupra oricăror umbre și îndoieli.

Subliniez că situația actuală este extrem de periculoasă pentru viitorul orașului nostru. O spun foarte răspicat: procedura de concordat preventiv, soluția pe care pregatit-o Bogdan Nanu, trebuie să meargă înainte, indiferent cum se numește directorul. Concordatul este un contract negociat cu creditorii principali care ne va permite eșalonarea datoriilor de 310 milioane de lei ale societății de termoficare.Fără concordatul preventiv Colterm poate să intre în orice zi în insolvență, situație care ar afecta încălzirea și apa caldă în 50.000 de gospodării, spitalelor și școlilor din Timișoara.

Municipiul Timișoara are datorii la Colterm de peste 160 milioane de lei. Dacă Colterm intră în insolvență, conturile noastre pot fi blocate, ceea ce ar înseamnă că multe investiții și servicii publice s-ar opri. Dacă pică Colterm, pică și Primăria Timișoara. Iar asta nu voi permite și de aceea avem nevoie de acest concordat.

Nu voi mai permite nici ca finanțele Primăriei Timișoara să fie în continuare ținute ostatice de o singură companie în subordinea ei. Dacă Colterm reușește să încheie concordatul cu creditorii, va avea timp 3 ani pentru a găsi o cale spre profitabilitate. La sfârșitul săptămânii viitoare, se va încheia licitația pentru firma care va însoți și monitoriza negocierile pentru o ieșire din criză prin concordat, proces în care compania se angajează la un plan ambițios de restructurare.

Eu sunt ferm convins că se poate. De aceea voi propune Consiliului Local încheierea unui acord și cu Banca Mondială, cu care am negociat în ultimele luni un pachet de consultanță pentru o nouă strategie de energie și termoficare pentru Timișoara. Suntem intransigenți, dar, în același timp avem o responsabilitate uriașă pe umerii noștri, aceea de a asigura căldură și apa caldă pentru oraș.

Pentru toți cei care încearcă să profite de această situație politic, am un mesaj simplu: vom continua să oprim robinetele de bani. Să nu fim naivi: nu este întâmplător că revelațiile au ieșit la iveală tocmai cu o zi înainte să propună Bogdan Nanu consiliului de administrație desființarea a două posturi de conducere. Urmează să tăiem robinetele de bani și evident că rezistența celor care au profitat până acum este uriașă și brutală.

Și o spun cât de clar se poate, dacă consiliul de administrație nu va implementa măsurile de restructurare în conducerea Colterm și dacă nu va continua demersurile pentru încheierea unui concordat, în bună credință, nu voi ezita să propun Consiliului Local dizolvarea imediată a consiliului de administrație”.

Bun, acesta a fost comunicatul, acum avem și noi un mesaj pentru domnul Dominic Fritz. Fără să mai speculăm asupra felului în care s-a produs îndepărtarea lui Bogdan Nanu – că o fi o demisie sau o demitere mascată – și fără să comentăm în vreun fel extraordinarul aport adus de directorul general demisionar în lunile de când a fost implicat în conducerea Colterm, ne oprim asupra insinuărilor riscante pe care le face la final primarul Dominic Fritz.

Pasămite, dezvăluirile subsemnatului au fost sincronizate cu demiterea a doi directori din Colterm de către justițiarul domn Nanu, iar tăierea “robinetelor de bani” a avut ca urmare răzbunarea prin intermediul presei. Adică prin intermediul meu.

Cine se scuză se acuză, nu-i așa, astfel că nu intru acum într-o polemică pe care Dominic Fritz nu are nici o șansă să o câștige – dar nici măcar una! -, ci mă rezum a-l invita pe port-drapelul campaniei “Fără penali în funcții publice” să lectureze următoarele articole scrise de subsemnatul și având ca subiect tocmai ilegalități comise la Colterm cu mult înainte de apariția în schemă a lui Bogdan Nanu: “Concurs cu un singur candidat și coincidențe tulburătoare la Colterm” (19 aprilie 2018), “Colterm a rămas în fundul gol, dar șefii și-au mărit salariile cu 50 la sută” (5 decembrie 2019), “Exclusiv! Un fost manager al Colterm a dat cărțile pe față: <<Această societate este condusă în mod abuziv și determinată să dispară de pe piață>>” (15 decembrie 2020).

Cum rămâne cu robinetele de bani din Colterm, domnule Fritz? Cine le-a devoalat primul: eu sau Bogdan Nanu?