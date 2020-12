Exclusiv! Un fost manager al Colterm a dat cărțile pe față: „Această societate este condusă în mod abuziv și determinată să dispară de pe piață”

De ceva vreme încoace, fiecare iarnă este însoțită, pe Bega, de laitmotivul “Timișorenii riscă să rămână fără căldură!”. Contextul este cunoscut: datoriile imense ale companiei locale de termoficare Colterm către furnizorul de gaz E.ON Energie. Nici iarna aceasta nu iese din tipar, schimbarea administrației neavând cum să rezolve o asemenea problemă peste noapte. Situația de la Colterm a tot fost dezbătută în mass-media, nu reluăm aici ce s-a mai scris.

Ce vom face, însă, este să vă prezentăm, în exclusivitate, avertismentul lansat în 30 ianuarie 2017 de Cristian Mircea, managerul Colterm, în momentul depunerii forțate a demisiei pe masa Consiliului de Administrație al companiei. Într-o scrisoare adresată Consiliului Local Timișoara (ca for conducător al Colterm), primarului Nicolae Robu, prefectului de Timiș Mircea Băcală și președintelui Consiliului Județean Timiș, Călin Dobra (între timp, Robu și Dobra și-au pierdut funcțiile, iar Băcală este acum subprefect), Cristian Mircea le-a prezentat starea de lucruri existentă în acel moment la Colterm și soluțiile pentru redresarea companiei.

Abuz și distorsionare

În primul rând, omul le-a explicat conducătorilor instituțiilor mai sus-menționate că el a solicitat, în 19 ianuarie 2017, încetarea mandatului de director general pentru nerespectarea clauzelor contractului de mandate, însă Consiliul de Administrație al Colterm a decis încetarea mandatului său pe alt motiv – ”probleme grave de sănătate” -, respingându-i-se în totalitate motivarea cererii sale ca nefiind întemeiată.

După ce arată cum CA al Colterm “recurge la un abuz și o distorsionare a adevăratului motiv de încetare a mandatului meu”, Cristian Mircea le dezvăluie celor mai sus-menționați că din luna august 2016 și până în luna decembrie 2016 s-a aflat în concediu medical (în urma unui infarct cu intervenție pentru montare de stent) și că nu a avut informații legate despre modul cum a fost gestionată societatea.

Ținut pe tușă și izolat

În continuare, Cristian Mircea arată cum a fost ținut pe tușă și izolat, deși era încă manager general: “Am încercat în această perioadă să păstrez legătura cu conducerea decizională și executivă a societății, încercând să vin regulat în societate și să particip la toate Consiliile de Administrație. Se pare că am deranjat prin prezența mea, deoarece dl. președinte Valea Emilian mi-a solicitat în câteva rânduri demisia, fiind chiar dat afară din ședința Consiliului de Administrație, spunându-mi-se să merg acasă că sunt în concediu medical.

Deși pentru această problemă medicală puteam sta liniștit în concediu medical în continuare încă 7 luni, pe aceiași bani și fără a pierde calitatea de director general, semnalele că societatea intră în colaps m-au făcut să renunț la concediul medical și să revin la lucru, deoarece altfel nu primeam informații reale.

Am aflat însă că societatea are toate conturile blocate de mai bine de 4 luni, după pierderea reeșalonării cu ANAF, materiile prime în stoc sunt aproape inexistente, aprovizionarea făcându-se cu dificultate, prin contracte cu plata în avans având ca sursă de finanțare subvenția de la Consiliul Local, care se virează în cont de tip escrow și că toate bunurile societății au fost ipotecate, gajate sau sechestrate în această perioadă cât am lipsit.

Mai mult, am fost forțat să semnez un contract de escrow pentru EON gaz, pentru a se evita întreruperea gazului, în condițiile în care având conturile blocate de ANAF, CFR și Complexul Energetic Oltenia, semnarea unui astfel de contract este la limita legalității. Apoi am aflat că, de fapt, astfel de contracte de escrow au fost semnate și cu alte societăți – Complexul Energetic Oltenia, LCS Terra Cool, AMW Style”.

Tot profitul s-a dus pe Apa Sâmbetei

Scrisoarea continuă cu prezentarea situației găsite în ianuarie 2017, când Cristian Mircea s-a reîntors la birou:

“Din datele regăsite la începutul lunii ianuarie 2017, când am reluat activitatea, am constatat că societatea va fi pe o pierdere estimată de aproximativ 20 milioane de lei, după doi ani de profit consecutiv, iar această pierdere ar trebui, să fie trecută în contul persoanelor care nu s-au implicat efectiv în actul de management, respectiv o parte din membrii Consiliului de Administratie al Colterm și Primăriei Timișoara, care au amânat abuziv și au refuzat constant punerea în aplicare a Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 44/08.04.2016 și Hotarârii Adunării Generale a COLTERM S.A. nr. 6 din 24.04.2016.

Raportat la neimplicarea recuperării creanțelor COLTERM, vreau să arăt că Primăria Muncipiului Timișoara este datoare cu suma de aproximativ 34.338.604 lei pierderi induse, recunoscute prin HCL nr125/18.10.2016 și HCL 473/06.11.2015, iar prin adresa nr.64.772/64.724/65.774/22.07.2016, domnul Vasile Dîncu în calitate de VICEPRIM – MINISTRU, precizează că acestea trebuie recuperate de la Primăria Muncipiului Timișoara, deorece există cadru legal.

Furnizorul de gaz E.ON GAZ România a dat în judecată societatea și Primăria Municipiului Timișoara în calitate de fidejusor, iar șansele de a obține titlu executoriu în cel mai scurt timp și intrarea Colterm în totală incapacitate de plată este iminentă. Conform prevederilor Actului Constitutiv al COLTERM S.A. art. 24 și legii 31/1990 art. 143^2 alin.1, <<Consiliul de administraţie reprezintă societatea în raport cu terţii şi în justiţie. În lipsa unei stipulaţii contrare în actul constitutiv, consiliul de administraţie reprezintă societatea prin preşedintele său>>.

Se impune mențiunea că prin coroborarea art. 25, lit. s) din Actul Constitutiv cu prevederile Codului Penal art. 240 alin.1 <<Neintroducerea sau introducerea tardivă, de către debitorul persoană fizică ori de reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare, a cererii de deschidere a procedurii insolvenţei, într-un termen care depăşeşte cu mai mult de 6 luni termenul prevăzut de lege de la apariţia stării de insolvenţă, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă>>, ceea ce este un atribut devine obligativitate, a cărei nerespectare atrage sancțiuni de ordin penal. Precizez că am adus la cunoștința Consiliului de Administrație și domnului președinte Valea Emilian faptul că este pasibil în calitatea de președinte al C.A. să răspundă penal pentru nesoliciarea insolvenței în cazul depășirii termenului legal, astfel consider că un control al Adunării Generale a Acționarilor și al organelor competente este imperativ necesar”.

Una pe hârtie, alta în realitate

În ceea ce privește redresarea Colterm-ului, Cristian Mircea dezvăluie că măsurile stabilite pe hârtie, aprobate inclusiv prin hotărâre de consiliu local, nu s-au pus și în practică: “Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor din anul 2015 s-au aprobat măsurile de redresare a societății, Programul de măsuri fiind propus de către International Finance Corporation IFC – Banca Mondială, iar conducerea decizională și executivă trebuia doar să le ducă la îndeplinire.

Cea mai importantă măsură a fost recapitalizarea societății și recuperarea creanțelor. Anomalia privind recrearea unui nou Program este doar o tragere de timp a conducerii decizionale (Consiliul de Administrație) ca Primăria Muncipiului Timișoara să nu-și asume sub nici un aspect majorarea capitalului social la această societate. Așa cum rezultă din solicitarea de renunțare la mandat, document atașat, cea mai realizabilă posibilitate pentru a evita procedura de insolvență a fost aceea de mărire a capitalului social al companiei cu suma de 63 de milioane de lei.

Demers care s-a finalizat prin emiterea unei hotărâri de consiliu local. Acțiunea a fost demarată încă din luna Aprilie 2016, la baza emiterii hotărării de Consiliu Local fiind Hotărârea Consiliului de Administrație 44/08.04.2016 și Hotarârea Adunării Generale a COLTERM S.A., nr. 6 din 24.04.2016”.

După doi ani pe profit, a început haosul

Fostul manager al Colterm le-a prezentat șefilor orașului și județului și un sumar al activității sale în perioada în care a condus compania: “Concluzii privind starea financiară a societății în perioada 2014 -2016 cât am deținut funcția de Director General: – în anul 2014, am recuperat 81 milioane de lei din creanțe; societatea a încheiat anul cu profit; în anul 2015, am adus un împrumut dat de Trezoreria statului pentru o perioadă de 20 de ani în valoare de 72 milioane de lei către Primăria Timișoara, destinați stingerii datoriilor istorice ale Colterm (există chiar și HCL pentru acest lucru) dar de la Primăria Timișoara, Colterm S.A. a primit, parțial, doar 36 de milioane cu titlu subvenție în avans aferent anului 2016 și 23 de milioane au fost considerate pierderi tehnologice, conform bilanțului energetic.

Cu toate că Primăria Timișoara nu ne-a acordat suma obținută și banii, deși au intrat în Trezorerie, au fost trimiși înapoi la Ministerul de Finanțe, care considerase pe baza documentației depuse de noi în baza OUG 46/2015 că ni se cuvine suma, Societatea a încheiat și anul 2015 tot pe profit; – în anul 2016, avem două Hotărâri A.G.A. de majorare a capitalului social, una de 63 milioane și una de 84 milioane de majorare a capitalului social pe o perioadă de 4 ani, care nu sunt concretizate prin infuzia de capital și, drept consecință, estimez că societatea va avea o pierdere de aproximativ 20 milioane de lei!”.

Faliment deliberat?

În finalul scrisorii, Cristian Mircea trage și concluziile:

“Având în vedere situația prezentată mai sus (succint), se poate vedea, încă o dată, cât de necesară este recapitalizarea societății acum cu toata suma odată și nu eșalonat pe patru ani pentru a se evita intrarea in insolvență!

Consider că gestul meu de a renunța la mandat este unul de onoare si de tragere a unui semnal de alarma și nicidecum din motive medicale, cum vrea să mascheze Consiliul de Administrație al companiei problemele grave cu care se confruntă acum Colterm S.A., atât față de mine, dar mai ales față de Adunarea Generală a Acționarilor. Vreau să vă aduc la cunoştinţă modul cum această societate este controlată și condusă în mod abuziv și determinată să dispară de pe piață din lipsa unui control managerial competent.

Consider că toată lupta și munca mea de a duce pe profit această societate este inutilă. Puțini știu câte sacrificii am fost capabil să fac pentru a salva acesta societate, cu titlu de exemplu în anul 2015, pentru a obține creditul de la Banca Transilvania, fără de care Colterm S.A. intra în incapacitate totală de plată, am avalizat biletele la ordin pentru împrumutul în valoare de 5 milioane de lei în nume propriu, cu toata averea personală și asta doar pentru a redresa societatea care oferă energie termică (apă caldă și căldură pentru 63.500 apartamente și peste 1.000 de școli, spitale, instituții publice)”.

După noi, potopul

Urmarea avertismentului dur lansat de fostul manager al Colterm? Peste exact un an, în ianuarie 2018, presa anunța care era prioritatea conducerii companiei locale de termoficare: reînnoirea parcului auto. Iar după mașinile noi-nouțe cu care au fost dotați, în 2018, directorul general Emil Șerpe, directorul servicii marketing Adrian Faur și directorul de producție Mihai Golu, în acest an, Colterm i-a pus la dispoziție și directorului economic Călin Silaș o limuzină nouă. Se pare că deviza favorită a șefilor de la Colterm este “După noi, potopul!”…