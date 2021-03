Medic din vestul ţării, cercetat după ce a afirmat că bolnavii de Covid ar fi omorâţi în spitale, în timp ce el îi tratează în cabinetul său, după scheme proprii

Colegiul Medicilor din judeţul Bihor s-a autosesizat după ce un medic pneumolog din Oradea, Flavia Groşan, a afirmat că a vindecat o mie de persoane infectate cu virusul SARS CoV-2 în cabinetul ei privat, tratând aceste cazuri cu un banal antibiotic, în timp ce tratamentele din spitale pentru pacienții cu COVID-19 ar duce la decesul acestora, conform HotNews.ro. Medicul va fi cercetat de Comisia de Etică a Colegiului Medicilor Bihor, scrie News.ro. Unii dintre cei care au reacţionat sunt medicul Sorin Bivolaru de la Spitalul Militar Galați, care a demontat ”tratamentul” folosit de colega sa, dar şi Laura Zarafin, medic specialist ATI la Spitalul Colentina.

„Obiectivul meu de la începutul pandemiei a fost ca niciun pacient să nu ajungă pe mască de oxigen, nu intubat, pe mască. Şi nu a ajuns. Eu mă duc pe medicaţia mea clasică, ieftină, care include şi Claritromicina, un antibiotic ce face parte din grupa antibioticelor macrolide. (…) Eu am lucrat în nişte studii clinice foarte interesante pe pneumonii şi acolo am învăţat despre tropismul viral al Claritromicinei, acolo am învăţat rolul antiinflamator al Claritromicinei, pe care nu îl are niciun antibiotic, şi de 10 ani lucrez cu acest antibiotic în pneumonii virale şi atipice. Pe mine m-a prins perfect pandemia şi m-am dus ca şi tratament etiologic pe Claritromicină. Sigur că pe lângă acest antibiotic mai sunt câteva tratamente adjuvante, că ea singură nu face faţă. Este o schemă de tratament care îmi aparţine”, a declarat dr. Flavia Groşan în presă, potrivit News.ro.

Groşan susţine că în spitale au loc multe decese ale pacienţilor Covid deoarece li se administrează oxigen terapeutic, ceea ce provoacă edeme cerebrale.

