Lumina Sfântă adusă de la Ierusalim a ajuns în România. Ea va fi trimisă și în Republica Moldova și Ucraina

Lumina Sfântă adusă de la Ierusalim a ajuns în România. Delegația a sosit în urmă cu câteva momente pe Aeroportul Henri Coandă. De acolo, reprezentanți ai bisericilor din toată țara vor lua lumină și o vor duce credincioșilor.

Pentru prima dată, Lumina Sfântă va ajunge din România și în Republica Moldova și Ucraina.

Tradiţia aducerii Sfintei Lumini de la Ierusalim a fost inaugurată de partriarhul Daniel în anul 2009.

Lumina Sfântă adusă de la Ierusalim sâmbătă va fi trimisă pentru prima dată și comunităților din Republica Moldova și Ucraina

„Este prima dată când fraţii noştri de peste Prut vin la Iaşi pentru a primi Lumina Sfântă adusă de o delegaţie a Patriarhiei Române din Ţara Sfântă. Aceasta va fi transmisă apoi, pe cale terestră, în întreaga Mitropolie a Basarabiei”, transmit reprezentanții Mitropoliei Moldovei.

Lumina Sfântă, un miracol al ortodoxiei, care are loc fiecare an

Lumina Sfântă este un miracol al ortodoxiei, care are loc fiecare an, în timpul Vecerniei din Sâmbăta Mare. Între orele 12:30 şi 14:30, deasupra Sfântului Mormânt se aprinde un foc despre care, cei care au asistat la miracol, spun că se pogoară din cer.

Sfântul Mormânt este inspectat încă din Vinerea Mare, imediat după Prohod. Verificarea o fac trei polițiști, de obicei un arab, un turc şi un evreu. Rolul lor este de depista dacă există vreo sursă de foc în încăperea sfântului mjormânt. De asemenea, polițiștii îi percheziționează pe cei care pătrund acolo, în momentul ceremoniei religioase. După ce le permit accesul, luminile se sting și uşa se sigilează.

Patriarhul ortodox al Ierusalimului este și el controlat de poliţişti, în prezenţa martorilor care aparţin tuturor confesiunilor. Acesta desigilează intrarea în Mormânt şi pătrunde în prima încăpere, în „Capela Îngerului”, însoţit – conform tradiţiei – numai de un arab de religie islamică, conform digi24.ro.