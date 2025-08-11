Locuitorii din zona Gării de Nord cer administrației Timişoarei măsuri concrete, pe termen lung, nu doar vorbe

După protestul pașnic din 9 august, la care au participat peste 100 de locuitori din zonă, Inițiativa Civică a Locuitorilor din Zona Gării de Nord solicită un plan pe termen lung pentru prevenirea infracționalității și lichidarea zonelor insalubre. În plus, Inițiativa readuce în absența Consiliului Consultativ de Cartier dar și lipsa de implicare a managerului de cartier, persoană plătită din bani publici, chiar de către Primăria Timișoara. Ei cer ca intervențiile punctuale ale autorităților, de săptămâna trecută, să se concretizeze într-o strategie coerentă pe termen lung.

“După „Protestul Jucăriilor”, comunitatea din Gara de Nord cere fapte, nu doar intervenții. Apel la un parteneriat real pentru siguranță și soluții sociale.

În urma protestului de sâmbătă, la care au participat peste 100 de locuitori, comunitatea din zona Gării de Nord mulțumește autorităților pentru primele măsuri, dar atrage atenția că problema de fond persistă, se extinde către noi locații și evidențiază lipsa de implicare a structurilor formale de reprezentare a cartierului.

Sute de jucării așezate pe trotuarele din perimetrul Gării de Nord au marcat sâmbătă, 9 august, determinarea unei comunități de a nu mai trăi în frică. Evenimentul a fost un semnal de alarmă, dar și o mână întinsă către autorități.

Recunoaștem și salutăm promptitudinea cu care s-a acționat punctual: sigilarea fostului sediu ITM este un pas înainte.

Cu toate acestea, realitatea din teren ne demonstrează că problema nu a fost rezolvată, ci doar s-a dispersat și chiar s-a intensificat. Prezența persoanelor fără adăpost a devenit o constantă zilnică, iar atitudinea multora dintre aceștia este acum una vădit sfidătoare.

Mai mult, în zonă și-au făcut apariția noi grupuri de cetățeni de etnie romă care staționează ostentativ, contribuind la un climat de insecuritate și disconfort. Clădirile părăsite de pe strada Pop de Băsești rămân un focar de insecuritate activ, iar moara veche de pe Splaiul Nicolae Titulescu riscă să devină următorul refugiu, perpetuând un ciclu pe care autoritățile par incapabile să îl oprească.

Demersul nostru a scos la iveală o realitate îngrijorătoare: absența totală a Consiliului Consultativ de Cartier, organism teoretic menit să reprezinte vocea zonei. În mod similar, Managerul de Cartier alocat zonei noastre, un funcționar public plătit tocmai pentru a fi liantul cu administrația, nu a reacționat și nu a oferit niciun sprijin inițiativei noastre. Această lipsă de implicare demonstrează că, în fața unei crize reale, cetățenii au fost nevoiți să se organizeze singuri, suplinind un vid de reprezentare.

De la protest, la propuneri concrete. Ce solicităm în continuare?

Am depășit faza protestelor. Acum este momentul construcției și al unui parteneriat real între cetățeni și instituții. În acest sens, solicităm public următoarele măsuri:

1. Comunicare directă și transparentă din partea autorităților.

◦ Cerem Primăriei Municipiului Timișoara să instaleze la fiecare scară de bloc un comunicat oficial care să informeze locuitorii despre măsurile adoptate și să ofere numere de telefon dedicate unde pot fi semnalate urgențele. O comunitate informată este o comunitate mai sigură.

2. Consiliere și prevenție în parteneriat cu Poliția.

◦ Solicităm conducerii IPJ Timiș (în special Secției 4 Poliție) și Poliției Locale organizarea unor întâlniri periodice în cartier pentru a consilia cetățenii cu privire la cele mai bune practici de prevenire și cum să semnaleze eficient incidentele.

3. Apel la expertiza societății civile.

◦ Recunoaștem că există două categorii distincte: persoane cu nevoi sociale reale și persoane care abuzează de acest statut. Facem un apel deschis către asociațiile și ONG-urile cu profil social să ni se alăture pentru a dezvolta soluții sociale reale pentru cei vulnerabili, în paralel cu aplicarea fermă a legii pentru cei care încalcă normele de conviețuire.

Am demonstrat că suntem o comunitate vigilentă. Acum dorim să fim un partener de încredere în procesul de a reda acestui cartier demnitatea și siguranța. Nu vom renunța până când promisiunile nu vor deveni o normalitate zilnică”, menționează reprezentanții Inițiativei Civice a Locuitorilor din Zona Gării de Nord, într-un comunicat de presă, dat publicității luni, 11 august 2025.