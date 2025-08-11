AEM SA ar putea reveni pe piaţă

Compania AEM SA, deținătoarea fabricii de contoare de consum de curent electric și gaze naturale din Timișoara, cea mai mare de profil din țară, societate intrată în insolvență anul trecut și cu activitatea de producție sistată încă din 2023, și-a elaborat un plan de reorganizare, relevă date analizate de Profit.ro.

Acesta va fi supus aprobării acționarilor și creditorilor.

Una dintre problemele AEM SA era aceea că, din cauza neplății facturilor de consum, fabrica fusese debranșată de la utilități. Luna trecută, furnizarea serviciilor de alimentare cu energie, apă și gaze a fost reluată, potrivit sursei citate.

Sursa foto: captură YouTube