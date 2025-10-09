Fără apă caldă, vineri, pentru clienții Colterm arondați la 116 branșamente. Sunt afectate și 3 instituții de învățământ

Fără apă caldă, vineri, pentru clienții Colterm arondați la 116 branșamente. Sunt afectate și 3 instituții de învățământ.

Colterm anunță că vineri, 10 octombrie 2025, între orele 9 și 13, furnizarea apei calde de consum și a încălzirii va fi întreruptă la punctele termice 10, 10A, 10B, 10C, 10D, PT Romanilor și la Modul Torac, pentru remedierea unei defecțiuni tehnice apărute la rețeaua primară de termoficare a municipiului Timișoara.

Vor fi afectați consumatorii arondați străzilor: Andrei Șaguna, Baba Dochia, Moise Nicoară, Titu Maiorescu, Cr. Ion Neculce, Paul Iorgovici, Barbu Ștefănescu Delavrancea, Ștefan cel Mare, Ștefan Octavian Iosif, Lunei, Nouă, Petre Ispirescu, Ion Creangă, Timocului, 3 August, Ion Luca Caragiale, Dr. Gheorghe Marinescu, Piața Romanilor, Splaiul Coloniei, Episcop Josep Nischbach, Torac, Apateu și Bitolia, în total 116 branșamente.

Instituții afectate: Liceul Teoretic „William Shakespeare”, Centrul Special pentru Educație Incluzivă „Paul Popescu-Neveanu” și Școala Gimnazială Nr. 1.

„La finalizarea lucrărilor, apa poate prezenta fenomenul de turbiditate pentru o scurtă perioadă de timp. Recomandăm evitarea utilizării acesteia în scopuri menajere până la limpezirea completă”, transmit reprezentanții Colterm.

