Nicio universitate din Timișoara nu figurează printre cele mai bune 1.000 din lume. UVT coboară în clasament.

Clasamentul mondial pentru 2026 al celor mai bune universități a fost publicat recent pe pagina oficială a Times Higher Education, platforma care analizează performanța instituțiilor de învățământ superior în ceea ce privește predarea, cecetarea, transferul de cunoștințe și perspectivele internaționale.

Doar două universități din România au fost clasate în primele 1.000 din lume, respectiv Universitatea de Științe Economice București și Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București (între 800 și 1.000).

Cât privește centrul universitar timișorean, Universitatea Politehnica Timișoara și Universitatea de Vest se poziționează după locul 1.500. De menționat, Politehnica se menține ca poziție, în timp ce UVT a coborât în clasament după ce, în 2024 și 2025, a figurat între locurile 1200 și 1500.

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș”, Universitatea de Științele Vieții ”Regele Mihai I” și celelalte două universități private acreditate nu sunt listate în clasament.