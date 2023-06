Ecluze pe Bega – Live DJ set în mișcare cu Utip, artist timișorean din Berlin

Între 15 și 17 iunie 2023 vor avea loc noi activități în cadrul proiectului ce își propune reluarea navigabilității pe toată lungimea râului Bega și activarea acestuia prin artă, teorie, explorare și ateliere.

Luna iunie propune tema arhitecturii pe Bega, ce va fi analizată în cadrul unor explorări realizate cu Pelicanul, ambarcațiune simbol a Timișoarei, alături de specialiști din România și Serbia. Bega este un rezultat al acțiunii umane în peisajul natural, iar rețeaua de localități, poduri și clădiri ne poate face să discutăm despre un patrimoniu

hidrotehnic cu particularități unice în regiune și în Europa.

Specialiștii vor face o analiză a evoluției teritoriului, de la transformările petrecute în timp, până la o nouă viziune asupra relației dintre oraș și apă. Studiul de arhitectură se va realiza de către arhitecți din cadrul asociațiilor profesionale sârbe – Drustvo Arhitekata Zrenjanina și Drustvo Arhitekata Novi Sad, Facultății de Arhitectură și

Urbanism din cadrul Universității Politehnica Timișoara, D Proiect, dar și de către echipe de studenți din cadrul facultăților de arhitectură din Timișoara și Novi Sad. Scopul explorărilor și a schimburilor de informații, experiență și bune practici este acela de a analiza toate componentele peisajului pentru a elabora o strategie de intervenție care

să fie suport pentru viitoare proiecte culturale și de arhitectură, inițiate de autorități sau de entități private.

Live DJ set în mișcare pe Bega cu Utip, artist timișorean din Berlin

Concertele continuă, fiind modalitatea prin care proiectul Ecluze pe Bega deschide râul către publicul larg, activându-l prin muzică. Pe data de 17 iunie vine în fața publicului Utip, cu un DJ set electrizant care va porni pe înserat și va face malurile să răsune din nou. Artistul născut în Timișoara locuiește în prezent în Berlin, acolo unde este o prezență obișnuită în fața deck-urilor din cluburi celebre din capitala Germaniei precum Sisyphos sau Promenade ECK.

„Răzvan Pitu, cunoscut și sub numele de Utip, este un artist în plină ascensiune, care își găsește inspirația în scena unică a muzicii house underground a orașului. Muzica sa combină o serie de elemente minimaliste și house cu ritmuri groovy. Utip își găsește evadarea în frumusețea conectării cu publicul prin energia creată de ritmurile muzicii. Muzica pe care o creează se bazează pe farmecul sintetizatoarelor analogice, dar și pe alte instrumente pe care le are în studio, iar piesele sale au fost mixate în diferite colțuri ale lumii de către diferiți DJ cu notorietate. În prezent, el a lansat muzică și sub label-uri precum Backstage Records (România), Ariki Records (România), Conceptum Records (Brazilia), Layer Caked Records (Scoția), Intaresu (Germania), Musik Lab Records (UK)

sau Evaporate Records (Taiwan).

Proiectul propune prin acest concert activarea unui spațiu din oraș, situat pe malul apei, în dreptul autogării din Iosefin, de pe splaiul Tudor Vladimirescu. Pontonul situat pe malul de vis-a-vis de fosta Fabrică de Țigări va servi ca scenă temporară pentru o parte a set-ului propus de Utip. Pornim de la pontonul D’arc pe Mal la ora 19.00, pe maluri, alături de scena în mișcare pe apă – vasul Pelican. Ne îndreptăm pe jos sau pe biciclete către pontonul din Iosefin, acolo unde continuăm petrecerea vreme de aproape o oră, înainte de a ne întoarce înapoi la D’arc pe Mal.

Proiectul ”Ecluze pe Bega / Conexiuni culturale” face parte din Programul cultural național ”Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023” și este finanțat prin programul Grow Timișoara 2023, derulat de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, cu sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.

Informații despre evoluția proiectului și detalii despre evenimente și calendarul proiectului pot fi găsite pe pagina oficială de Facebook – www.facebok.com/ecluzepebega și pe contul de Instagram dedicat inițiativei –

www.instagram.com/ecluzepebega.

În următoarea perioadă va deveni operațional și site-ul oficial – www.ecluzepebega.ro”, transmit organizatorii.