Doliu în presă: ne-a părăsit jurnalista Iuliana Roibu

Jurnalista Iuliana Roibu a murit, au anunțat membrii familiei, pe pagina sa de Facebook. „Sunt fericită că am fost mamă, fiică, soră, soție și prietenă. Vă mulțumesc că ați fost familia mea. Vă iubesc!” Cu demnitatea și discreția pe care i le știu toți cei care o cunosc, Iuliana a plecat dintre noi. Cei care vor să o conducă pe ultimul drum o pot face marți, 12 ianuarie, la ora 12, la Cimitirul Bellu. Dumnezeu s-o ierte și s-o odihnească!”, este mesajul familiei.

Iuliana Roibu și-a inceput cariera ca jurnalist imediat dupa ce a absolvit Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi. Subiectul ei de licenta s-a axat pe “Rolul presei in crizele economice”, vizand modul in care ziarele pot sa amplifice efectele crizei asupra afacerilor si atitudinii oamenilor de rand.

In 2001 s-a angajat la Ringier ca jurnalist de business pentru Evenimentul Zilei.

In 2005, la un an dupa lansarea publicatiei, a mers la Business Magazin, unde in 2009 a preluat rolul de redactor-sef adjunct.

In timpul carierei sale ca jurnalist, si-a consolidat pregatirea printr-o bursa de studiu la Institutul Reuters pentru Jurnalism din cadrul Universitatii Oxford.

Jurnalista a scris mai ales despre sectorul energetic, hotelier, al aviatiei, cat si despre numerosi antreprenori romani – si a castigat premii precum cele acordate de Clubul Roman de Presa pentru “Cel mai bun Jurnalist de Business”.

Foto: evz.ro