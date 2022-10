Directorul ADR Vest este tranșant pe tema autoplagiatului comis de arhitecții lăudați de primarul Fritz în cazul proiectului din zona Traian: “Dacă vin cu copy paste, are toate șansele să fie respins”

Dezvăluirea de către ziarul nostru a autoplagiatului comis de arhitecții care asigură, contra sumei de 1.279.663 lei fără TVA, serviciile de proiectare și asistență tehnică în vederea realizării și implementării din fonduri UE a obiectivului de investiție „Regenerare urbană – Zona Piața Traian” n-a lăsat indiferentă entitatea care decide cine primește și cine nu primește finanțare europeană în Regiunea Vest. Ne referim, evident, la Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest), care îndeplinește rolul de Organism Intermediar (OI) pentru Programul Operațional Regional în Regiunea Vest.

A doua zi după publicarea articolului “Arhitecții lui Fritz s-au autoplagiat în proiectul de 300.000 de euro prin care promit să revoluționeze zona Pieței Traian!”, am purtat un dialog pe acest subiect cu Sorin Maxim, directorul general al ADR Vest. Vi-l prezentăm în continuare:

„Decizii mai mult formale decât în interesul cetățenilor”

“- Reprezentanții Primăriei Timișoara și ai asocierii de firme de arhitectură care a câștigat licitația v-au prezentat până în acest moment proiectul tehnic pentru regenerarea urbană a zonei Traian?

– Ei au avut o primă discuție cu colegii mei – noi ne-am creat o echipă de experți, arhitecți, peisagiști, etc – în care au prezentat conceptul, prin planșe și randări. Inițial nu au prezentat nici un document și doar după insistențele noastre am primit, după o săptămână, acele planșe despre care vă spuneam. Acolo noi deja am sesizat niște aspecte pe care am văzut că le-ați menționat și dumneavoastră în articole, vis a vis de faptul că nu au studiu de trafic și vis a vis de faptul că o parte din deciziile pe care ei le-au luat acolo au fost mai mult formale decât în interesul cetățenilor.

Ei au forțat puțin proiectul ca să intre în parametrii stricți ai programului operațional, fără să consulte oamenii, au fost mai mult orientați pe partea de formalizare a proiectului, decât pe partea de a-l porni de la niște nevoi ale oamenilor. Toată lumea vrea să fie o zonă pietonală, aer curat, doar că trebuie să le oferi o soluție oamenilor de-acolo cu parcarea, cu mașinile. Acela e un dat, nu construiești de la zero…

Și-atunci ei au zis că asta vor rezolva într-un alt proiect. Iar noi le-am zis să vină cu o soluție cât se poate de clară și, evident, trebuie să discute cu oamenii ca să găsească soluția. Ori le oferă loc pe un alt teren, lângă sau fac o parcare, nu știu, se pot găsi soluții. Aceste lucruri nu erau în concept, nu erau în viziunea lor. Colegii mei au avut discuții intense cu ei pe tema asta și a rămas ca ei să îmbunătățească conceptul și să vină din nou cu el, ca să-l discutăm. Dar încă n-au venit.

– Dacă reprezentanții primăriei și ai arhitecților vor veni la ADR Vest cu un proiect tehnic în care se vor regăsi aspectele sesizate de mine în ultimul articol pe acest subiect – principalele disfuncționalități ale zonei și obiectivele propuse luate cu copy paste din documentația făcută în Cluj-Napoca -, ce se va întâmpla?

– Astfel de proiecte se resping de obicei. Am avut cazuri în care erau copiate documentațiile din alte proiecte, iar acum respectivii se află în stadii avansate de verificare la alte instituții… Adică noi sesizăm o neregulă, iar apoi se verifică la acele instituții, la DNA, la DLAF (n.r. – Departamentul pentru Lupta Antifraudă), cum s-a ajuns la acea neregulă. Dar asta încercăm noi să evităm. Că eu nu vreau să găsesc greșeli, eu vreau să nu greșească, de aceea eu mă consult cu ei înainte. Fiindcă, în momentul în care ajung cu proiectul tehnic la mine și autorizația de construire e dată, e târziu.

– Deci dacă se vor prezenta cu un proiect tehnic în care vor fi și pasajele acelea luate cu copy paste din cel făcut la Cluj-Napoca…

– Atunci proiectul are toate șansele să fie respins. Respins din faza de pregătire, fiindcă, acum, proiectul nu are garanția că este aprobat, să ne înțelegem! În acest moment, proiectul se încadrează pentru a fi finanțat ca proiect pregătitor pentru POR (n.r. – Programul Operațional Regional). Ei au garanția că li se finanțează pregătirea de proiect, dar nu au garanția că proiectul va fi finanțat mai târziu. Adică, în prima fază, li se finanțează doar cheltuielile pentru studiul de fezabilitate și proiectul tehnic.

– Bun, li se finanțează aceste etape, dar, dacă ei vin apoi cu acest proiect tehnic cu pasaje luate cu copy paste și ADR Vest îl respinge, ce se întâmplă cu banii primiți pentru studiul de fezabilitate și proiect?

– Dacă li se respinge proiectul, ei trebuie să dea banii înapoi. Dar e evident că nu mai au cum să vină cu acele pasaje, acelea sunt copiate, plagiate, e clar…

– Ați avut și cazuri în care un proiectant să ia cu copy paste pasaje din alt proiect făcut tot de el, dar în alt oraș?

– Da, am avut inclusiv proiecte în care uitaseră și să schimbe numele orașului în care făcuseră alt proiect… Evident, proiectele au fost respinse”.

Ipocrizie sau habarnism?

Deși declarațiile directorului ADR Vest sunt tranșante, neechivoce, suntem convinși că postacii useriști vor ieși din nou la rampă, așa cum au făcut-o săptămâna trecută, după publicarea articolului menționat mai sus. Unii – ipocriți sau doar habarniști – n-auziseră de existența termenului “autoplagiat”…

Evident, nu căutaseră unde trebuia, adică în OG 28/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, care spune la articolul 4, litera e cam așa: „autoplagiatul – expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în format electronic, a unor texte, expresii, demonstraţii, date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode ştiinţifice extrase din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale aceluiaşi sau aceloraşi autori, fără a menţiona acest lucru şi fără a face trimitere la sursele originale”.

Alți postaci au trecut direct la jigniri, în lipsă de contraargumente. Foarte interesant este că reprezentanții administrației Fritz sau ai echipei de arhitecți care a produs autoplagiatul n-au scos nici “pâs”… Nici un drept la replică, nici o postare pe Facebook a lui Dominic Fritz sau Ruben Lațcău prin care să demonteze afirmațiile noastre.

Singurul dintre oficialii USR Timiș care n-a avut de lucru și a ținut morțiș să se pronunțe în speța respectivă a fost senatorul Raoul Trifan, un protagonist al altor articole scrise de subsemnatul. Tânărul parlamentar a fost scurt și la obiect pe grupul intern de Facebook al USR Timiș: “Hai să nu ne mai luăm după tot ce scrijelesc unii pe pereți”.

“Ne înfurie aroganța stupidă. Dar știm să nu facem la fel?”

În loc de replică pentru Trifan și ceilalți postaci care văd roșu în fața ochilor când citesc dezvăluirile făcute de mine, redau comentariul unui votant USR la o postare a unuia dintre aceștia:

“Sorry, dar toate formulările sunt identice. Oricât de tendențioși sunt ăștia de la Renașterea, penibilul există. E limpede că e un copy/paste (dacă print screenurile sunt reale). Ceea ce n-o fi o problemă legală, dacă și la Cluj e opera lor, sau că au folosit și alții exprimări de rumeguș, dar e cât se poate de penibilă în contextul în care e vorba de o argumentație justificativă a proiectului. Chiar dacă multe puncte sunt justificate de realitatea din teren.

Puturoșenia de a formula altfel și ușurința de a copia duc în ridicol argumentele. Și ridică suspiciuni privind o abordare serioasă. Și-au făcut singuri un deserviciu. Și implicit și administrației prin suspiciunile și ridicolul create. Iar a ridiculiza reacțiile și suspiciunile, nu a Renașterii, ci uite, a mea și a altor cetățeni, nu face/nu ar face decât să adâncească penibilul și stupizenia situației.

Ne supărăm, ne înfuriem când guvernanții actuali ne iau pe toți drept idioți. Ne înfurie aroganța stupidă. Dar știm să nu facem la fel? Un răspuns normal, într-o țară normală, ar fi să recunoască stupizenia și puturoșenia (nu în formularea asta, evident) și să exprime o formă de recunoaștere a culpei. Eu la asta mă aștept. Ca cetățean. <Pretențios>. Altfel… se duc pe urmele robului pe panta aroganței și ridicolului”.