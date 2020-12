Candidatul timișorean la Senatul României care a mințit că are facultate a fost campion național la un joc de cărți cu creaturi fantastice

Numele tânărului Raoul Trifan este cunoscut deja nu doar în Timișoara, ci în întreaga țară, după ce o postare revoltată pe Facebook a unui coleg de partid a stat la originea mai multor articole în mass-media. În ceea ce ne privește, am elucidat misterul studiilor superioare – de fapt, ale inexistenței acestora – ale tânărului userist, chiar cu ajutorul celui care deschide lista de candidați la Senatul României din partea alianței USR Plus Timiș. Detalii puteți afla în articolul publicat săptămâna trecută și intitulat “Un candidat timişorean la Senatul României are trei CV-uri, în funcție de necesități: cu facultate, cu facultate întreruptă și fără facultate”.

Infinit mai puțini oameni cunosc un alt detaliu din viața lui Raoul Trifan, chiar dacă acest amănunt nu este un secret, ci, dimpotrivă, a fost făcut public chiar de tânărul timișorean. Astfel, într-un articol electoral publicat în mass-media în urmă cu trei săptămâni, domnul Trifan spune așa: “În 2010 am fost campion național la un joc foarte complex de strategie numit Magic the Gathering. Am și reprezentat România la Campionatul Mondial din Japonia. Din păcate zilele acestea nu mai am timp pentru el”.

Aceeași mărturisire o făcuse Raoul Trifan într-un videoclip electoral postat pe propria pagină de Facebook: “Magicul este un joc de strategie inventat de un profesor de matematică în urmă cu două decenii. Aveam 19 ani când l-am descoperit și m-a prins. În 2010 eram deja campion național. Am călătorit până în Japonia la competiții ca să reprezint România”.

Ne facem mea culpa, nu știam nimic despre acest joc, așa că am apelat la Wikipedia, din care cităm în continuare: “Magic: The Gathering (cunoscut în mod colocvial ca Magic sau doar MTG) este un joc de cărți de colecție și digital, creat de Richard Garfield . Lansat în 1993 de Wizards of the Coast (acum o filială a lui Hasbro ), Magic a fost primul joc de cărți de tranzacționare și are aproximativ treizeci și cinci de milioane de jucători începând din decembrie 2018 și peste douăzeci de miliarde de cărți magice produse în perioada 2008-2016, timp în care a crescut în popularitate.

Fiecare joc de magie reprezintă o bătălie între vrăjitori care fac vrăji, folosesc artefacte și invocă creaturi așa cum sunt descrise pe cărți individuale pentru a-și învinge adversarii, de obicei, dar nu întotdeauna, drenându-le din totalul vieții lor inițiale în formatul standard (…) Magia poate fi jucată de doi sau mai mulți jucători, fie personal, cu cărți tipărite, fie pe computer, smartphone sau tabletă cu cărți virtuale prin intermediul software-ului bazat pe Internet Magic: The Gathering Online sau alte jocuri video precum Magic: The Gathering Arena”.

Ce înțelegem noi de-aici? Păi înțelegem că, la 19 ani, Raoul Trifan s-a îndrăgostit de un joc de cărți cu creaturi fantastice și a fost atât de prins de bătăliile între vrăjitori, încât a uitat de facultate. Sigur, le-ar fi putut face pe amândouă în paralel, dar atunci n-ar mai fi avut atâta vreme de antrenamente și n-ar mai fi ajuns campion național și cu echipa de Magic a României prin Japonia. Vorba aia, nu le poți avea pe toate…