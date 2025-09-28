De la ploi la ninsori. România se pregătește de primul strat de zăpadă. Anunțul meteorologilor.

România intră într-o perioadă de instabilitate accentuată, cu ploi extinse și temperaturi scăzute. Meteorologii avertizează că, începând de luni, precipitațiile vor acoperi aproape toată țara.

„Precipitațiile sunt în extindere, vor veni local în majoritatea regiunilor, iar luni vor ocupa cam toată țara”, a declarat meteorologul ANM, Mihai Timu, pentru Digi24 și stiripesurse.

Cantități moderate și aer rece polar

Specialistul atrage atenția că, în unele zone, ploile vor fi mai consistente:

„Prin Transilvania și zona de munte vor fi și moderate cantitativ, în sensul că așteptăm să se acumuleze pe alocuri și 15 l/m²”.

Totodată, el a explicat schimbarea curenților atmosferici:

„Circulația aerului se va reorienta în zilele următoare din sector nord-estic, ceea ce înseamnă pătrunderea unui aer mai rece, polar, dinspre Câmpia Rusă”.

Lapoviță, ninsori și strat de câțiva centimetri

În ceea ce privește temperaturile, prognoza indică o răcire bruscă la altitudini mari.

„Din acest motiv, vremea va fi rece la altitudini de peste 1.800 metri”, a spus Mihai Timu.

Acesta a adăugat că în următoarele zile se așteaptă primele semne clare de iarnă:

„Luni spre marți ne așteptăm și la lapoviță și ninsori și este posibil să se depună un strat de câțiva centimetri, mai ales în jumătatea de nord a Carpaților Orientali”.

O toamnă mai rece decât de obicei

Răcirea vremii va persista și în săptămânile următoare.

„Până pe 8-10 octombrie temperaturile vor rămâne, în general, sub normalul perioadei, fiind o vreme mai rece decât în mod obișnuit”, a precizat meteorologul ANM.