Cântăreața Selena Gomez s-a căsătorit cu producătorul muzical Benny Blanco.

Cântăreața Selena Gomez s-a căsătorit cu producătorul muzical Benny Blanco, iar vedeta a publicat pe Instagram mai multe fotografii de la ceremonie, scrie DPA, transmit Agerpres și hotnews.

Ceremonia a avut loc la hotelul El Encanto din Santa Barbara, California, iar Selena Gomez a postat mai multe fotografii.

Postate alături de data „9.27.25”, fotografiile prezintă momente de la nunta organizată după o perioadă de logodnă de 9 luni. „Soţia mea în viaţa reală”, a comentat Blanco (37 de ani), la postarea soţiei sale. Conform revistei Vogue, la ceremonie au participat 170 de invitaţi, între care Taylor Swift şi colegii Selenei Gomez de pe platourile de filmare a producţiei „Only Murders In The Building”, Steve Martin şi Martin Short.

Vogue scrie că artista în vârstă de 33 de ani a purtat o rochie de mireasă din mătase creată special pentru ea, iar Blanco a purtat un smoching negru şi papion. Ambele ţinute au fost create de Ralph Lauren.

Selena Gomez şi Benny Blanco au colaborat pentru albumul „I Said I Love You First”, care a fost lansat în luna martie şi spune chiar povestea lor de dragoste.

În 2015, ei au lansat împreună hitul „Same Old Love”, iar în 2019 piesa „I Can’t Get Enough”, alături de Tainy şi de J. Balvin.

Selena Gomez şi-a început cariera în muzică în anii 2000, dar s-a implicat şi în lumea filmului, jucând recent în producţia „Emilia Perez”, în rolul Jessica Del Monte. Benny Blanco are şi el un album solo de studiou, „Friends Keep Secrets”, lansat în 2018, iar în calitate de producător muzical are colaborări cu Katy Perry, Britney Spears şi Kesha.