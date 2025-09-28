Locuitorii unui oraș din Banat primesc apă potabilă după un program restricționat. Măsură temporară, impusă de condițiile meteo.

Din cauza lipsei continue de precipitații și a scăderii accentuate a debitelor de apă, societatea Aquacaras extinde programul de restricționare a furnizării apei potabile în orașul Oravița.

Programul de furnizare a apei potabile

Astfel, conform radioresita, începând de sâmbătă, apa este furnizată după următorul program:

06:00 – 10:00 17:00 – 22:00

Străzile nou incluse în restricții

Măsura se aplică și pe următoarele străzi din Oravița: str. Ștefan cel Mare, str. Rândunicii, str. Oituz, str. Mihai Viteazu, str. Ghioceilor, str. Emanoil Gojdu, str. Trandafirilor, str. Viorelelor, str. Nucilor nr. 1 și nr. 2, str. Ghiojdu

Măsură temporară, impusă de condițiile meteo

AQUACARAȘ subliniază că aceste măsuri sunt temporare și impuse exclusiv de condițiile hidrologice actuale, independente de voința companiei.

Reprezentanții societății fac apel la consumatori să utilizeze apa cu responsabilitate și să evite risipa, în contextul secetei severe care afectează întreaga regiune.

Extinderea programului de restricționare a apei în Oravița este o măsură necesară pentru a asigura continuitatea furnizării apei potabile în condiții dificile. Autoritățile locale și compania de apă fac apel la solidaritate și responsabilitate din partea comunității.