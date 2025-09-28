Aur pentru România la Campionatele Mondiale de Canotaj. Echipa 8+1 mixt a dominat cursa

Sport
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Aur pentru România la Campionatele Mondiale de Canotaj. Echipa 8+1 mixt a dominat cursa

Aur pentru România la Campionatele Mondiale de Canotaj. Echipa 8+1 mixt a dominat cursa.

Echipa României a reușit o performanță impresionantă la Campionatele Mondiale de Canotaj, de la Shanghai, din China, câștigând duminică dimineață medalia de aur la proba de 8+1 mixt, organizată în premieră la competiția mondială.

Echipajul compus din Maria Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Andrada-Maria Morosanu, Florin Sorin Lehaci, Florin Arteni, Ciprian Tudosa, Ștefan Constantin Berariu, Simona Rădiș și Victoria Ștefania Petreanu (c) a dominat cursa, conducând încă de la început până la final, conform Mediafax și observatornews. Italia a ocupat locul secund, în timp ce Noua Zeelandă a completat podiumul, îmbunătățindu-și considerabil performanța față de calificări.

Tot la Shanghai, echipajul românesc format din Andrei Cornea și Mădălina Cornea a încheiat finala probei de dublu vâsle mixt (Mix2x) pe locul 6. Competiția a fost câștigată de irlandezii Fintan McCarthy și Margaret Cremen, urmați de olandezii Roos de Jong și Melvin Twellaar (argint) și elvețienii Celia Dupré și Raphael Ahumada (bronz).

foto: Jurnalul

CITEȘTE ȘI: Întreruperi de curent programate în județul Timiș, în perioada 29 septembrie – 3 octombrie

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *