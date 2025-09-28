Întreruperi de curent programate în județul Timiș, în perioada 29 septembrie – 3 octombrie.
Rețele Electrice România a redus pe cât posibil întreruperile programate pentru a minimiza disconfortul clienților.
„Acestea au loc când sunt necesare lucrări de mentenanță sau modernizări ale rețelei, situații în care sunt luate toate măsurile de siguranță pentru protejarea consumatorilor și colegilor noștri.
Regretăm neplăcerile resimțite, în cazurile în care aceste lucrări vă perturbă temporar activitățile”, transmit reprezentanții Rețele Electrice România.
|Ziua / Data
|Orar
|Localitatea
|Strada
|Luni, 29.09.2025
|09:00 – 17:00
|Buzad
|Alte detalii: total
|Luni, 29.09.2025
|09:00 – 17:00
|Giera
|Agenti economici: MARAGRO | Alte detalii: casnici
|Luni, 29.09.2025
|09:00 – 17:00
|Toager
|Agenti economici: SP, SMA, CAP | Alte detalii: casnici
|Luni, 29.09.2025
|09:00 – 17:00
|Gad
|Alte detalii: total
|Luni, 29.09.2025
|09:00 – 17:00
|Orțișoara
|Alte detalii: Zona iesire spre Vinga partea stanga
|Luni, 29.09.2025
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Alte detalii: str. Trubadur(P);str.Miorita(P)-str.Gloriei(P);str.Daliei(P);str.Mehadia(P);str.A.Lazar(P), , Alte detalii: str.Filaret Barbu (p)
|Luni, 29.09.2025
|09:00 – 17:00
|Crivobara
|Alte detalii: total
|Luni, 29.09.2025
|09:00 – 17:00
|Temerești
|Alte detalii: total
|Luni, 29.09.2025
|09:00 – 17:00
|Sânnicolau Mare
|Agenti economici: Statie pompare Begova Veche
|Luni, 29.09.2025
|09:00 – 17:00
|Lugoj
|Alte detalii: Str.Timisorii (p)
|Luni, 29.09.2025
|09:00 – 17:00
|Șag
|Alte detalii: Zona spre Manastire
|Luni, 29.09.2025
|09:00 – 17:00
|Comeat
|Alte detalii: total
|Luni, 29.09.2025
|09:00 – 17:00
|Sintar
|Alte detalii: total
|Luni, 29.09.2025
|09:00 – 17:00
|Bogda
|Alte detalii: total
|Marți, 30.09.2025
|09:00 – 17:00
|Alioș
|Alte detalii: Zona partea dreapta intrare in Alios dinspre Masloc
|Marți, 30.09.2025
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Alte detalii: Str.Bujorilor (p), , Alte detalii: str. Rachetei(P);str.Arenei(P)+C.Termica;str.Sirius(P);str.Sudului(P)
|Marți, 30.09.2025
|09:00 – 17:00
|Orțișoara
|Alte detalii: Zona pe langa moara si centrala
|Marți, 30.09.2025
|09:00 – 16:00
|Chevereșu Mare
|Alte detalii: partial
|Marți, 30.09.2025
|09:00 – 17:00
|Giroc
|Alte detalii: str Cupidon, Sperantei, Gandului, Ecoului, Destinului
|Marți, 30.09.2025
|09:00 – 17:00
|Charlottenburg
|Alte detalii: total
|Marți, 30.09.2025
|09:00 – 17:00
|Remetea Mică
|Alte detalii: total
|Marți, 30.09.2025
|09:00 – 17:00
|Fibiș
|Agenti economici: fost CAP
|Marți, 30.09.2025
|09:00 – 17:00
|Bencecu de Jos
|Alte detalii: total
|Marți, 30.09.2025
|09:00 – 17:00
|Sânnicolau Mare
|Agenti economici: Smithfield ferma Igris 2 , Smithfield ferma Sanpetru Mare , Periatim sectie vegetala
|Marți, 30.09.2025
|09:00 – 17:00
|Remetea-Luncă
|Alte detalii: total
|Marți, 30.09.2025
|09:00 – 17:00
|Liebling
|Agenti economici: ferma MAGUS
|Miercuri, 01.10.2025
|09:00 – 17:00
|Uliuc
|Agenti economici: Pompe Timis
|Miercuri, 01.10.2025
|09:00 – 17:00
|Obad
|Alte detalii: partial
|Miercuri, 01.10.2025
|09:00 – 17:00
|Unip
|Alte detalii: total
|Miercuri, 01.10.2025
|09:00 – 17:00
|Bencecu de Sus
|Alte detalii: Zona intrare in Bencecu de Sus dinspre Pischia
|Miercuri, 01.10.2025
|09:00 – 17:00
|Bulgăruș
|Alte detalii: total
|Miercuri, 01.10.2025
|09:00 – 17:00
|Cliciova
|Alte detalii: total
|Miercuri, 01.10.2025
|09:00 – 17:00
|Herendești
|Alte detalii: partial
|Miercuri, 01.10.2025
|09:00 – 17:00
|Giarmata
|Alte detalii: Str. Iohani, Nicu Moraru, Aleea Trandafirilor , Cimitirului, , Alte detalii: Zona pe langa Cimitirul de pe Calea Bencecului
|Miercuri, 01.10.2025
|09:00 – 17:00
|Orțișoara
|Alte detalii: Zona iesire spre Calacea
|Miercuri, 01.10.2025
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Alte detalii: str.Bacalbasa (P);str.Ovidiu Cotrus (P), , Alte detalii: str. Ovidiu Balea (p), , Alte detalii: str.Iscovescu(P)+salon Monica;Peiseralcoop;Kiraaliki, str. Parvan (P), str. Bujorilor (P);str.Fagului(P);str.Pestalozzi(P)
|Miercuri, 01.10.2025
|09:00 – 17:00
|Urseni
|Alte detalii: SP III Urseni
|Miercuri, 01.10.2025
|09:00 – 17:00
|Pișchia
|Alte detalii: Pompe Pischia ( Zona Iesire spre Fibis )
|Joi, 02.10.2025
|08:00 – 16:00
|Timișoara
|Alte detalii: Blv.V.Parvan(P)+Univ.Vest
|Joi, 02.10.2025
|09:00 – 17:00
|Bazoșu Nou
|Alte detalii: Zona Intrare in Bazosu Nou
|Joi, 02.10.2025
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Alte detalii: str.Filipescu(P)+Camin;str.Semenic(P);str.Odobesti(P), , Alte detalii: str.Luminii(P); str. Orion (P), str. Astrilor (P);str.Oglinzilor(P);, , Alte detalii: Str.Ardealul (p), Petofi Sandor (p), , Alte detalii: str.Iorga(P), str.E.Murgu+Lab.Medicina(P), str. 13 Calarasi (P);str.Predeal(P)+P.Termic;str.Paciurea(P);str.Semenic(P);str.Mocioni(P);str.Braniste(P)
|Joi, 02.10.2025
|09:00 – 17:00
|Giroc
|Alte detalii: Str. Inocentei , Parcului, Ciresului, Neptun
|Joi, 02.10.2025
|09:00 – 17:00
|Făget
|Alte detalii: str.Gheorghe Doja-partial
|Joi, 02.10.2025
|09:00 – 17:00
|Bătești
|Alte detalii: total
|Joi, 02.10.2025
|09:00 – 17:00
|Parța
|Alte detalii: Zona pe langa cimitir
|Joi, 02.10.2025
|09:00 – 17:00
|Orțișoara
|Alte detalii: Zona pe langa stadion si Bejan
|Joi, 02.10.2025
|09:00 – 17:00
|Sânnicolau Mare
|Agenti economici: Parc Fotovoltaic Pordeanu
|Joi, 02.10.2025
|09:00 – 17:00
|Sânandrei
|Alte detalii: Nodis ( Zona pe langa plopi pe calea Aradului , General Beton )
|Joi, 02.10.2025
|09:00 – 17:00
|Sânmihaiu Român
|Alte detalii: Zona iesire spre Sanmihaiu German
|Joi, 02.10.2025
|09:00 – 17:00
|Buziaș
|Alte detalii: total
|Joi, 02.10.2025
|09:00 – 17:00
|Lugoj
|Alte detalii: Trandafirilor , Ardealului , Decebal , Garoafelor , Neculuta , Jabarului , fdt.Jabarului
|Joi, 02.10.2025
|09:00 – 17:00
|Cornești
|Alte detalii: Zona intrare in Cornesti si cartierul Nou
|Joi, 02.10.2025
|09:00 – 17:00
|Ghiroda
|Agenti economici: TODORUT I
|Vineri, 03.10.2025
|09:00 – 17:00
|Temerești
|Alte detalii: total
|Vineri, 03.10.2025
|09:00 – 17:00
|Alioș
|Alte detalii: Zona intrare in Alios dinspre Masloc
|Vineri, 03.10.2025
|09:00 – 17:00
|Dudeștii Noi
|Alte detalii: Zona pe langa Scoala
|Vineri, 03.10.2025
|09:00 – 17:00
|Giroc
|Agenti economici: FANTANA 3
|Vineri, 03.10.2025
|09:00 – 17:00
|Satchinez
|Alte detalii: Str. Panselelor , Magnoliei , Branduselor , Lacramiorelor , Petuniei , Crizantemelor , Crinului
|Vineri, 03.10.2025
|09:00 – 17:00
|Herendești
|Alte detalii: partial
|Vineri, 03.10.2025
|09:00 – 17:00
|Banloc
|Alte detalii: partial
|Vineri, 03.10.2025
|09:00 – 17:00
|Sânandrei
|Alte detalii: Str. Panselutelor, tr. Mercur, Saturn, Venus, Marte, Uranus
|Vineri, 03.10.2025
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Alte detalii: str. Bucuresti(P);str.P.Termic-str.Bucuresti(P);str.Iasi(P);str.Vasile Lucaci(P);Take Ionescu(P);Complex-str.Take Ionescu(P);str.Titan(P);str.Tapia(P), , Alte detalii: P-ta Victoriei(P)+Rectorat, , Alte detalii: Str.Carabusului (p), , Alte detalii: C.Lugojului(P);str.Padurea Verde(P);Lorena(P);str.Spitalul Nou(P); Dacia Serv.Dinamo;Camping;PecoVulcanizare;Alimentara;Suma Construct
|Vineri, 03.10.2025
|09:00 – 17:00
|Nadăș
|Alte detalii: total