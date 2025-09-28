Întreruperi de curent programate în județul Timiș, în perioada 29 septembrie – 3 octombrie.

Rețele Electrice România a redus pe cât posibil întreruperile programate pentru a minimiza disconfortul clienților.

„Acestea au loc când sunt necesare lucrări de mentenanță sau modernizări ale rețelei, situații în care sunt luate toate măsurile de siguranță pentru protejarea consumatorilor și colegilor noștri.

Regretăm neplăcerile resimțite, în cazurile în care aceste lucrări vă perturbă temporar activitățile”, transmit reprezentanții Rețele Electrice România.