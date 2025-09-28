Întreruperi de curent programate în județul Timiș, în perioada 29 septembrie – 3 octombrie 

Întreruperi de curent programate în perioada 29 septembrie - 3 octombrie 

Întreruperi de curent programate în județul Timiș, în perioada 29 septembrie – 3 octombrie.

Rețele Electrice România a redus pe cât posibil întreruperile programate pentru a minimiza disconfortul clienților.

„Acestea au loc când sunt necesare lucrări de mentenanță sau modernizări ale rețelei, situații în care sunt luate toate măsurile de siguranță pentru protejarea consumatorilor și colegilor noștri.

Regretăm neplăcerile resimțite, în cazurile în care aceste lucrări vă perturbă temporar activitățile”, transmit reprezentanții Rețele Electrice România.

Ziua / DataOrarLocalitateaStrada
Luni, 29.09.202509:00 – 17:00BuzadAlte detalii: total
Luni, 29.09.202509:00 – 17:00GieraAgenti economici: MARAGRO | Alte detalii: casnici
Luni, 29.09.202509:00 – 17:00ToagerAgenti economici: SP, SMA, CAP | Alte detalii: casnici
Luni, 29.09.202509:00 – 17:00GadAlte detalii: total
Luni, 29.09.202509:00 – 17:00OrțișoaraAlte detalii: Zona iesire spre Vinga partea stanga
Luni, 29.09.202509:00 – 17:00TimișoaraAlte detalii: str. Trubadur(P);str.Miorita(P)-str.Gloriei(P);str.Daliei(P);str.Mehadia(P);str.A.Lazar(P), , Alte detalii: str.Filaret Barbu (p)
Luni, 29.09.202509:00 – 17:00CrivobaraAlte detalii: total
Luni, 29.09.202509:00 – 17:00TemereștiAlte detalii: total
Luni, 29.09.202509:00 – 17:00Sânnicolau MareAgenti economici: Statie pompare Begova Veche
Luni, 29.09.202509:00 – 17:00LugojAlte detalii: Str.Timisorii (p)
Luni, 29.09.202509:00 – 17:00ȘagAlte detalii: Zona spre Manastire
Luni, 29.09.202509:00 – 17:00ComeatAlte detalii: total
Luni, 29.09.202509:00 – 17:00SintarAlte detalii: total
Luni, 29.09.202509:00 – 17:00BogdaAlte detalii: total
Marți, 30.09.202509:00 – 17:00AlioșAlte detalii: Zona partea dreapta intrare in Alios dinspre Masloc
Marți, 30.09.202509:00 – 17:00TimișoaraAlte detalii: Str.Bujorilor (p), , Alte detalii: str. Rachetei(P);str.Arenei(P)+C.Termica;str.Sirius(P);str.Sudului(P)
Marți, 30.09.202509:00 – 17:00OrțișoaraAlte detalii: Zona pe langa moara si centrala
Marți, 30.09.202509:00 – 16:00Chevereșu MareAlte detalii: partial
Marți, 30.09.202509:00 – 17:00GirocAlte detalii: str Cupidon, Sperantei, Gandului, Ecoului, Destinului
Marți, 30.09.202509:00 – 17:00CharlottenburgAlte detalii: total
Marți, 30.09.202509:00 – 17:00Remetea MicăAlte detalii: total
Marți, 30.09.202509:00 – 17:00FibișAgenti economici: fost CAP
Marți, 30.09.202509:00 – 17:00Bencecu de JosAlte detalii: total
Marți, 30.09.202509:00 – 17:00Sânnicolau MareAgenti economici: Smithfield ferma Igris 2 , Smithfield ferma Sanpetru Mare , Periatim sectie vegetala
Marți, 30.09.202509:00 – 17:00Remetea-LuncăAlte detalii: total
Marți, 30.09.202509:00 – 17:00LieblingAgenti economici: ferma MAGUS
Miercuri, 01.10.202509:00 – 17:00UliucAgenti economici: Pompe Timis
Miercuri, 01.10.202509:00 – 17:00ObadAlte detalii: partial
Miercuri, 01.10.202509:00 – 17:00UnipAlte detalii: total
Miercuri, 01.10.202509:00 – 17:00Bencecu de SusAlte detalii: Zona intrare in Bencecu de Sus dinspre Pischia
Miercuri, 01.10.202509:00 – 17:00BulgărușAlte detalii: total
Miercuri, 01.10.202509:00 – 17:00CliciovaAlte detalii: total
Miercuri, 01.10.202509:00 – 17:00HerendeștiAlte detalii: partial
Miercuri, 01.10.202509:00 – 17:00GiarmataAlte detalii: Str. Iohani, Nicu Moraru, Aleea Trandafirilor , Cimitirului, , Alte detalii: Zona pe langa Cimitirul de pe Calea Bencecului
Miercuri, 01.10.202509:00 – 17:00OrțișoaraAlte detalii: Zona iesire spre Calacea
Miercuri, 01.10.202509:00 – 17:00TimișoaraAlte detalii: str.Bacalbasa (P);str.Ovidiu Cotrus (P), , Alte detalii: str. Ovidiu Balea (p), , Alte detalii: str.Iscovescu(P)+salon Monica;Peiseralcoop;Kiraaliki, str. Parvan (P), str. Bujorilor (P);str.Fagului(P);str.Pestalozzi(P)
Miercuri, 01.10.202509:00 – 17:00UrseniAlte detalii: SP III Urseni
Miercuri, 01.10.202509:00 – 17:00PișchiaAlte detalii: Pompe Pischia ( Zona Iesire spre Fibis )
Joi, 02.10.202508:00 – 16:00TimișoaraAlte detalii: Blv.V.Parvan(P)+Univ.Vest
Joi, 02.10.202509:00 – 17:00Bazoșu NouAlte detalii: Zona Intrare in Bazosu Nou
Joi, 02.10.202509:00 – 17:00TimișoaraAlte detalii: str.Filipescu(P)+Camin;str.Semenic(P);str.Odobesti(P), , Alte detalii: str.Luminii(P); str. Orion (P), str. Astrilor (P);str.Oglinzilor(P);, , Alte detalii: Str.Ardealul (p), Petofi Sandor (p), , Alte detalii: str.Iorga(P), str.E.Murgu+Lab.Medicina(P), str. 13 Calarasi (P);str.Predeal(P)+P.Termic;str.Paciurea(P);str.Semenic(P);str.Mocioni(P);str.Braniste(P)
Joi, 02.10.202509:00 – 17:00GirocAlte detalii: Str. Inocentei , Parcului, Ciresului, Neptun
Joi, 02.10.202509:00 – 17:00FăgetAlte detalii: str.Gheorghe Doja-partial
Joi, 02.10.202509:00 – 17:00BăteștiAlte detalii: total
Joi, 02.10.202509:00 – 17:00ParțaAlte detalii: Zona pe langa cimitir
Joi, 02.10.202509:00 – 17:00OrțișoaraAlte detalii: Zona pe langa stadion si Bejan
Joi, 02.10.202509:00 – 17:00Sânnicolau MareAgenti economici: Parc Fotovoltaic Pordeanu
Joi, 02.10.202509:00 – 17:00SânandreiAlte detalii: Nodis ( Zona pe langa plopi pe calea Aradului , General Beton )
Joi, 02.10.202509:00 – 17:00Sânmihaiu RomânAlte detalii: Zona iesire spre Sanmihaiu German
Joi, 02.10.202509:00 – 17:00BuziașAlte detalii: total
Joi, 02.10.202509:00 – 17:00LugojAlte detalii: Trandafirilor , Ardealului , Decebal , Garoafelor , Neculuta , Jabarului , fdt.Jabarului
Joi, 02.10.202509:00 – 17:00CorneștiAlte detalii: Zona intrare in Cornesti si cartierul Nou
Joi, 02.10.202509:00 – 17:00GhirodaAgenti economici: TODORUT I
Vineri, 03.10.202509:00 – 17:00TemereștiAlte detalii: total
Vineri, 03.10.202509:00 – 17:00AlioșAlte detalii: Zona intrare in Alios dinspre Masloc
Vineri, 03.10.202509:00 – 17:00Dudeștii NoiAlte detalii: Zona pe langa Scoala
Vineri, 03.10.202509:00 – 17:00GirocAgenti economici: FANTANA 3
Vineri, 03.10.202509:00 – 17:00SatchinezAlte detalii: Str. Panselelor , Magnoliei , Branduselor , Lacramiorelor , Petuniei , Crizantemelor , Crinului
Vineri, 03.10.202509:00 – 17:00HerendeștiAlte detalii: partial
Vineri, 03.10.202509:00 – 17:00BanlocAlte detalii: partial
Vineri, 03.10.202509:00 – 17:00SânandreiAlte detalii: Str. Panselutelor, tr. Mercur, Saturn, Venus, Marte, Uranus
Vineri, 03.10.202509:00 – 17:00TimișoaraAlte detalii: str. Bucuresti(P);str.P.Termic-str.Bucuresti(P);str.Iasi(P);str.Vasile Lucaci(P);Take Ionescu(P);Complex-str.Take Ionescu(P);str.Titan(P);str.Tapia(P), , Alte detalii: P-ta Victoriei(P)+Rectorat, , Alte detalii: Str.Carabusului (p), , Alte detalii: C.Lugojului(P);str.Padurea Verde(P);Lorena(P);str.Spitalul Nou(P); Dacia Serv.Dinamo;Camping;PecoVulcanizare;Alimentara;Suma Construct
Vineri, 03.10.202509:00 – 17:00NadășAlte detalii: total

 

