Defecțiune la Colterm. Clienții din cartierele Lipovei, Aradului și Ion Ionescu de la Brad rămân, luni, fără apă caldă.

Colterm anunță că luni, 29 septembrie 2025, între orele 08:00 și 13:00, furnizarea apei calde de consum va fi întreruptă la PT 27, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 38A, 38B, 39, 40 și 41, pentru remedierea unei defecțiuni tehnice apărute la rețeaua primară de termoficare a municipiului Timișoara.

Vor fi afectați consumatorii arondați străzilor: Intrarea Martir Dumitru Osman, Aleea Martir Gheorghe Iosub, Aleea Amicitiei, Leandrului, Aleea Arcașilor, Calea Sever Bocu, Martir Silviu Motohon, Ecoului, Perlei, Aleea Balcic, Intrarea Sunetului, Aleea Balții, Horia Măcelariu, Intrarea Aca de Barbu, Sf. Ap. Petru și Pavel, C-tin cel Mare, Martir C-tin Zăbulică, Luminița, Botoc, Martir Gabriela Tako, Martir Gheorghe Nuțu Iotcovici, Silistra, Lucerna, Martir Maria Andrei, Martir A. Choroși, C-tin Rădulescu Motru, Olanda, Pomiculturii, Holdelor, Aurel Ciupe, Lucian Georgevici, Franz Liebhard, Carol Davila, Galvani, Arh. Ion Mincu, Verde, Petre Olariu, Acad. P.P. Negulescu, Ion Ionescu de la Brad, Stuparilor, Amurgului, Calea Aradului, Liège, Orșova, Acad. R. Rădulescu, Călan, Carei, Cugir, Dej, Felix, Martir S. Motohon, Liniștei, Bocu, Ghe. Leahu, Răsăritului, Martir I. Miron, Aleea Scurtă, Ghe. Ostrogovich, Dr. V.A. Alaci , în total 283 de branșamente.

„La finalizarea lucrărilor, apa poate prezenta fenomenul de turbiditate pentru o scurtă perioadă de timp. Recomandăm evitarea utilizării acesteia în scopuri menajere până la limpezirea completă.

Știm că aceste întreruperi sunt neplăcute, dar ele sunt necesare pentru întreținerea rețelei și menținerea confortului abonaților COLTERM.

Vă mulțumim pentru înțelegere”, transmit reprezentanții companiei.

