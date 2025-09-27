Accident mortal pe un drum din județul Timiș

Accident mortal pe un drum din jude țul Timiș

Sâmbătă seara, în jurul orei 22:00, Pompierii timișeni fost solicitați să intervină pentru asigurarea măsurilor PSI și prim ajutor în urma unui accident rutier produs în comuna Saravale.

La locul evenimentului s-au deplasat pompierii din cadrul Secției Sânnicolau Mare cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD, precum și o ambulanță SAJ cu medic.

În accidentul rutier a fost implicat un autoturism răsturnat, în care se aflau trei persoane, rezultând două victime, dintre care una de sex feminin era în stare de inconștiență.

Din nefericire, victima nu a răspuns manevrelor de resuscitare și a fost declarată decedată de către medic, a transmis IPJ Timiș.

Cea de-a doua victimă, sex masculin, a fost transportată la spital în stare conștientă, cooperantă.