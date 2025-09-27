 Suferință împărțită echitabil…

Publicat în de Octavian Roşa
Într-un veritabil duel al suferinței, CSC Dumbrăvița și CSC Șelimbăr s-au anihilat reciproc, după un joc care a coborât destul de mult sub linia mediană a eșalonului fotbalistic secund.

Aflate deja într-o criză cronică, cele două combatante și-au dorit cele trei puncte, dar, având în vedere resursele destul de precare, au trebuit să se mulțumeasc în cele din urmă cu o remiză… plictisitoare.

Timișenii au deschis scorul în minutul 12, prin Rareș Butnărașu, gazdele egalând după doar câteva zeci de secunde, prin Petrișor Petrescu.

CSC Dumbrăvița: Mikloș – Morariu (Popovici 62′), Butnărașu, Panaite, Gladun (Ciurel 46′) – Vasile (Cibi 62′), Ailenei (Buțu 81′) – Sofran (cpt.), Pădurariu, Cristea (Curescu 46′) – Gondiu.

Rezerve neutilizate: Brașoveanu – Misarăș, R. Popa, A. Olaru.

