„Dacă vom continua aşa suntem retrogradaţi”

Ionuţ Popa a răbufnit după înfrângerea suferită miercuri la Chiajna, 1-3 cu Concordia. Tehnicianul polist a spus din nou că nu va trimite seniorii la finala Cupei Ligii, programată în 20 mai, pe „Arena Naţională”, împotriva echipei Dinamo Bucureşti, dorind să procedeze la fel şi la duelul cu Astra Giurgiu, din returul semifinalelor Cupei României.

Nemulţumirea lui Popa este legată de programările făcute de Liga Profesionistă de Fotbal şi Federaţia Română de Fotbal, care în condiţiile unui lot decimat de accidentări şi oricum redus numeric îi aduc pe cei care duc greul pe teren de la o etapă la alta în pragul epuizării fizice.

El este convins că dacă nu-şi va odihni jucătorii, principalul obiectiv al acestui sezon, salvarea de la retrogradare, nu va putea fi îndeplinit. „Am făcut două greşeli impardonabile, copilăreşti, am luat două goluri, al treilea deja nu mai conta, eram cu fundaşii sus.

A fost o greşeală de marcaj şi o ciocnire între un fundaş şi portar şi am pierdut acest meci. Am să propun conducerii ca la finala Cupei Ligii şi la semifinala cu Astra din Cupa României să trimitem o echipă de juniori. Jucătorii mei nu mai pot să facă faţă acestui ritm. Şi acum am evoluat fără Cânu, Doman, Scutaru şi Pedro, iar Croitoru a intrat în minutul 60. Nu mai pot, îmi bat joc de jucători dacă îi forţez în acest hal. Craiova nu a jucat cu cinci juniori la meciul cu Viitorul? Atunci eu de ce nu pot să folosesc opt sau nouă juniori?

Fiecare îşi urmăreşte interesul. Bravo Craiovei că a folosit juniorii în acea partidă, pentru ei urma un meci mai important. Am mai spus că nu mă duc la finala Cupei Ligii. Voi sta în tribună şi mă voi uita cum evoluează tinerii. Aţi mai văzut undeva ca un meci din etapa a 11-a să fie programat în runda a noua? Vă dau ca exemplu cazul întâlnirii Real Madrid – Celta Vigo, care trebuia să se dispute în urmă cu o lună şi jumătate şi nu a avut loc până acum…

Dacă tot vrem să copiem pe cineva, haideţi să ne uităm la cei care joacă fotbal adevărat. Nu mă voi plânge la ligă şi la federaţie, pentru că mă voi trezi din nou cu avertismente şi comunicate. Dacă cei din conducerea clubului nostru nu vor fi de acord, atunci voi folosi un senior în echipa de juniori. Elevii mei joacă din trei în trei zile. Am avut meci la Voluntari, am venit acasă, am plecat din nou în acea zonă, acum venim din nou acasă pentru a juca în campionat, săptămâna viitoare avem Cupa României şi Cupa Ligii, apoi jucăm cu Târgu Jiu…

Cum mai pot să fac faţă? Pe mine mă interesează doar jucătorii. Cei care luptă pentru trofeu să o facă cu toate forţele! Eu îi voi susţine atât cât pot, dar pe mine mă interesează campionatul. Nu dau în Craiova, este o echipă deşteaptă, care urmăreşte să câştige la Voluntari şi să ajungă în finală, păstrându-şi câţiva jucători pentru acest joc.

Aşa voi proceda şi eu. Trofeele mă încântă şi nu prea, dar eu am respectat toate competiţiile. Facem refacerea aşa cum putem, însă jucătorii nu mai pot rezista fizic şi avem probleme cu orice echipă. Dacă vom continua aşa suntem retrogradaţi”, a declarat Ionuţ Popa la Digi Sport.