Deşi cântăresc la naştere mai puţin de un kilogram, sunt deciși să învingă, să trăiască, să sufle în lumânarea primului lor tort

România înregistrează cea mai ridicată rată a mortalității infantile din Uniunea Europeană. La nivelul anului trecut, această rată a fost, în județul Timiș, de 7,5 la mia de copii născuți vii. Potrivit Organizației ”Salvați Copiii”, la fiecare șase ore, un micuț cu vârsta de sub un an se stinge. O treime dintre aceste decese ar putea fi prevenite, susțin specialiștii.

”Înainte de 1990, aveam doar două guri de oxigen și zece incubatoare. În rest, nimic. Oricât de bun profesionist ești, îți trebuie aparatură performantă, iar aceasta trebuie înnoită mereu. Dacă nu achiziționăm echipamente noi, lupta noastră nu are sorți foarte mari de izbândă”, a declarat Gabriela Olariu, medic-șef al Secției de Neonatologie din cadrul Maternității Odobescu.

O mângâiere pentru copiii cu afecțiuni foarte grave

Anul trecut, în unitatea sanitară s-au născut 3.170 de copii, dintre care peste 410 au fost prematuri, iar 117 au venit pe lume la vârste de gestație mai mici de 32 de săptămâni. Maternitatea Odobescu primește prin transfer gravide cu sarcini complicate și copii născuți prematur din tot județul Timiș, dar și din Caraș-Severin, Hunedoara și Bihor.

”La noi, mortalitatea infantilă este peste dublul mediei europene. Cele mai mari probleme în partea de vest sunt în județul Caraș-Severin, mulți dintre nou-născuții de aici căutând o șansă la viață în Timișoara. Este și motivul pentru care, în dotarea secțiilor de neonatologie s-au identificat nevoile acute și s-a căutat rezolvarea acestora”, a precizat medicul pediatru timișorean Mihai Gafencu, președintele Organizației ”Salvați Copiii”, Filiala Timiș, care a donat, ieri, Secției de Neonatologie a Maternității Odobescu, un monitor transcutanat de gaze sangvine, în valoare de 19.000 de euro, indispensabil unei îngrijiri medicale adecvate a copiilor cu afecțiuni foarte grave. ”Cu acest echipament nu mai este nevoie să se recolteze periodic sânge de la fiecare nou-născut care are nevoie de oxigen. Monitorul transcutanat de gaze sangvine permite monitorizarea permanentă și non-invazivă a nivelurilor de oxigen și de dioxid de carbon din sânge, pentru copiii cu afecțiuni grave”, a punctat Gabriela Olariu.

Aparate în valoare de 20.000 de euro pentru Spitalul ”Louis Țurcanu”

Pentru că Timișoara este un centru zonal important, ”Salvați Copiii” a dotat și secția de neonatologie-prematuri a Spitalului de Urgență pentru Copii ”Louis Țurcanu”, cu o masă de resuscitare complexă și un monitor de funcții vitale, în valoare totală de 20.000 de euro.

”Este al șaselea an în care continuăm programul de reducere a mortalității infantile, pentru că situația a fost și rămâne dramatică: în România mor de două ori mai mulți copii sub un an decât media europeană. Extraordinar, însă, este că acest program are rezultate imediate și cuantificabile în copii salvați. Rata mortalității infantile a scăzut de la 10,1 la mie, cât era în 2010, la opt la mie, în 2015. Pentru a înțelege mai bine, asta înseamnă că prematurii care au avut un incubator în maternitate au supraviețuit, iar acum sărbătoresc un an, doi sau trei de viață”, a explicat Gabriela Alexandrescu, președinte executiv al Organizației ”Salvați Copiii” România.

În ultimii patru ani, această instituție a dotat cu echipamente în valoare de 94.000 de euro – incubatoare, monitoare de funcții vitale, ventilator de suport respirator și alte echipamente – Spitalul de Copii ”Louis Țurcanu”, Spitalul Municipal și Spitalul Județean Timișoara.

”Ce e răvășitor la acești copii este forța cu care ei sunt deciși să învingă, să trăiască, să sufle în lumânarea primului lor tort. Sunt prematuri care au sub un kilogram greutate la naștere și care îi uimesc pe medici cu această ambiție de a câștiga lupta pentru viață.

Doar că nu pot de unii singuri, au nevoie de un incubator, de o maternitate corespunzător dotată și apoi, credeți-mă, reușesc. Pentru mine, lupta acestor copii atât de fragili a fost cea mai bună lecție de viață. Sunt implicată în programul Salvați Copiii de reducere a mortalității infantile de când am văzut primul prematur care a câștigat lupta”, a spus Amalia Năstase, ambasador al acestei organizații. Dotarea este parte a programului amplu de combatere a mortalității infantile, pe care ”Salvați Copiii” îl derulează de șase ani.