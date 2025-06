Coreea de Sud câștigă șase premii Tony pentru musicalul „Maybe Happy Ending”

Sud-coreenii sărbătoresc prima lor victorie în cadrul Premiile Tony, despre care spun că subliniază statutul de putere culturală al țării lor. Musicalul de pe Broadway „Maybe Happy Ending”, care a debutat în Coreea de Sud în urmă cu aproape 10 ani, a câștigat șase distincții.

Producția a câștigat șase premii Tony, inclusiv cel pentru cel mai bun musical. Maybe Happy Ending este o poveste de dragoste între doi roboți umanoizi care locuiesc într-un bloc de la periferia Seulului. Spectacolul a intrat la ceremonia de premiere de duminică seară cu 10 nominalizări.

Sud-coreenii au câștigat, astfel, cele mai râvnite patru premii din domeniul divertismentului din SUA, potrivit BBC. Serialul Squid Game a câștigat premiile Emmy în 2022, în timp ce filmul Parasite a câștigat patru Oscaruri în 2020. Soprana Sumi Jo a câștigat un Grammy în 1993.

Duminică, textierul sud-coreean Hue Park și compozitorul american Will Aronson au primit premiul Tony pentru cea mai bună partitură originală și cea mai bună carte a unui musical. Înainte de a-și face debutul pe Broadway cu Maybe Happy Ending în 2024, cei doi, care s-au cunoscut în timp ce erau studenți la Universitatea din New York, au scris musicalul atât în engleză, cât și în coreeană.

Fostul star din Glee, Darren Criss, care a interpretat rolul unuia dintre roboți, Oliver, a câștigat premiul pentru cel mai bun actor principal într-un musical. Aceasta a fost prima sa victorie la Premiile Tony, scrie Mediafax.

Sursa foto: Tony Awards/Facebook